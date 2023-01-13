富麗花園兩房518萬售　成交價跌回六年前水平　原業主連使費實際平手離場

中港恢復通關，近日樓市氣氛稍為回穩，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，將軍澳富麗花園一座高層D室，實用面積420平方呎，兩房大廳開則單位享開揚市景，由一名區內買家以518萬元成功購入。據報，業主於去年九月放盤叫價620萬元，近日調整至530萬元，現獲買家即睇即議價以518萬元承接，累減102萬元，減幅達16.5%，折合實用呎價12,333元。

魏仕良補充，最新成交價已幾近跌至業主6年前購入時的水平，原業主於2017年3月以498萬元購入物業至今，現時以518萬元沽貨，帳面升值僅20萬元，扣除釐印費等交易成本，實際上僅「平手離場」，物業6年間僅僅升值不足4%而已。

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