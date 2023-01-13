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【網絡罪行】2022年加密貨幣被盜總值增7%　非法交易總額達1,570億

科技 18:13 2023/01/13

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俄羅斯加密貨幣交易所因受制裁，其交易被美國視為非法行為。

加密貨幣圈雖然在2022年經歷交易所倒閉、部分國家加強虛擬資產監管等動盪，但仍無阻不法分子從虛擬世界中獲利。區塊鏈分析公司Chainalysis指，去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交易總金額，達201億美元（約1,570億港元）。

【威脅Elon Musk】黑客出售4億Twitter用戶數據　索價156萬元

Chainalysis昨（12日）公布數據，指去年整體加密貨幣交易量下降，但與加密貨幣相關的非法交易總金額，升至破紀錄的201億美元（約1,570億港元）。當中，被盜的加密資金總值增加了7%；其他非法加密交易，包括與詐騙、勒索軟件、恐怖主義融資和人口販運有關的交易數量，則有所下降。受實體制裁的非法交易增加了10萬多倍，總案例佔去年非法交易總數的44%。

該企補充，相關數據估計僅包括區塊鏈上記錄的活動，已撇除加密公司的欺詐性會計等「鏈下」犯罪，以及以加密貨幣作為非加密犯罪的收益，如用加密貨幣作為販毒的支付方法。

將被制裁機構交易視為非法

Chainalysis的發言人解釋，由於美國2022年加強對俄羅斯交易所Garantex、加密貨幣混幣器（Cryptocurrency Mixer）Blender和Tornado Cash等機構及企業的總裁，只要與他們相關的公司或機構的虛擬錢包或帳戶均會被制裁，所有相關的交易亦會被標記為「非法」。

在是次的非法交易數據中，相信其中大部分「可能是俄羅斯用戶使用俄羅斯交易所」。另外，被指是涉及來自朝鮮等地黑客、用作洗黑錢的Blender和Tornado Cash，其透過網絡罪行所得的金額，已多達數十億美元。

【網絡安全預測】明年黑客攻擊新趨勢　專家料「網絡犯罪即服務」冒起

【禁挖礦】微軟禁用戶於Azure　進行加密貨幣挖礦操作

責任編輯：殷凱怡

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