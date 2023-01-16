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【華晨1114】華晨中國挫14%、宣派特別息每股0.96元 3月底前決定會否再派
股市 09:34 2023/01/16
華晨中國 （01114） 此前已出售華晨寶馬汽車25%股權予寶馬，公司今日宣布，經考慮財務、現金流狀況及任何可能的新策略投資選項後，董事周五（13日）決議宣派特別股息每股0.96元，預期將於2月27日左右以現金方式，向於2月16日名列公司股東名冊的股東派發。以周一（16日）開市跌14.1%，報4.2元價計，過去一年公司的股息率為22.9%。
華晨稱，除本次宣派特別股息外，董事會將不遲於3月31日考慮會否從餘下出售股權的所得款項淨額中宣派進一步特別股息。
另外，公司股東名冊將於2月14日至16日暫停辦理股份過戶登記，屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。
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編輯：伍鍵文
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