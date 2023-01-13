【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬

將軍澳南近年有不少新盤落成，吸引不少用家留意。今次利嘉閣推介的屋苑為海翩匯，由華懋負責發展，於2018開始入伙，樓盤最大賣點是鄰近將軍澳海濱長廊。

放盤單位為3座高層H室，實用面積271平方呎，開放式設計，向東南，現叫價560萬元，實用呎價約20,664元。若申請九成按揭，首期要56萬元。從相片可見，單位雖然是開放式設計，但利用樓底高優勢，結合傢俬建成小閣樓。

放盤單位 海翩匯3座高層H室（物業編號：BG71016463） 實用面積 271平方呎 間隔 開放式 叫價 560萬元（最後更新日期：2023年1月13日） 賣點 樓齡新，配套齊全。 品味裝修增空間感。 設有露台，室內光猛。 鄰近海濱長廊，景色怡人。

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https://bit.ly/3w0T9Mf

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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