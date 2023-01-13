  • 23°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】自設「閣樓」釋放空間　海翩匯271呎高層戶叫價560萬

股樓投資 20:53 2023/01/13

分享：

分享：

將軍澳南近年有不少新盤落成，吸引不少用家留意。今次利嘉閣推介的屋苑為海翩匯，由華懋負責發展，於2018開始入伙，樓盤最大賣點是鄰近將軍澳海濱長廊。 

放盤單位為3座高層H室，實用面積271平方呎，開放式設計，向東南，現叫價560萬元，實用呎價約20,664元。若申請九成按揭，首期要56萬元。從相片可見，單位雖然是開放式設計，但利用樓底高優勢，結合傢俬建成小閣樓。

放盤單位 海翩匯3座高層H室（物業編號：BG71016463）
實用面積 271平方呎
間隔 開放式
叫價 560萬元（最後更新日期：2023年1月13日）
賣點

樓齡新，配套齊全。

品味裝修增空間感。

設有露台，室內光猛。

鄰近海濱長廊，景色怡人。
    點擊圖片放大
    +7
    +6

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3w0T9Mf

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映 【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

海翩滙 利嘉閣 華懋 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

【大行報告】摩通：經三年新業務價值負增長 料壽險業務復甦成中國平安催化劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

元朗私樓「公屋價」沽　成交價低見「2字頭」
元朗私樓「公屋價」沽　成交價低見「2字頭」
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款