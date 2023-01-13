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【餐飲復常】壽司郎海外市場急膨脹　2023國外新開店數料超日本2倍

商業 17:49 2023/01/13

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日本各大迴轉壽司店正積極在海外擴張，為港人熟悉的壽司郎（Sushiro）的總公司Food & Life Companies Limited，將於今年在國外開設最多60間店，較日本國內多逾2倍。

【日本刺身】日本自動販賣機新突破　鮪魚刺身全天候有售

隨著全球多國的新冠疫情逐漸平息，各國防疫限制陸續放寬，日本餐飲業正在復甦。位居日本迴轉壽司市佔率首位的壽司郎，計劃在截至2023年9月底的1年內，在海外開設最多達60間分店，同期將在日本國內開設最多22間分店，於海外的全年新開店數量將首次超越日本。該企在2022年12月於海外的總店舖數目達到100間，在日本國內有約630間。

受新冠疫情影響，日本各大餐飲企業略為縮減了國內外的業務擴張規模。據日本食品服務協會的數據顯示，截至2021年，日本國內餐飲業的店舖數目連續2年減少，這些企業亦停止了在亞洲的擴張。惟到2022年，隨著各國放寬出行限制，有利日本餐飲業重新拓展海外市場。然而，日圓貶值和原材料價格上漲等因素，打擊了各企業的盈利，使日本餐飲業在國內的業務環境日趨惡化。

有觀點認為，與經濟長期通縮的日本不同，在海外較容易採取靈活的價格戰略。另外，亦有企業認為，與消費者對價格變動敏感的日本相比，海外存在通貨膨脹常態化的地區，價格變動相對較容易能被接受。

【轉虧為盈】旅遊復常　餐飲復甦　薩莉亞2022年末轉虧為盈

責任編輯：楊嘉軒

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