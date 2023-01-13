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【梨泰院人踩人】慘劇調查結束 6人被捕 23人移送檢方

環球社會熱點 18:09 2023/01/13

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南韓首爾梨泰院去年萬聖節前夕發生人踩人慘劇，導致多人傷亡，政府隨即就事件展開調查。警方調查日前結束並公布結果，23人因涉嫌公務過失引致他人死亡獲移送至檢方，當中6人被捕。

【南韓人踩人】3駐韓美軍救出逾30人 逾米8獲救者形容過程如拔蘿蔔 【下一頁】

警方特別調查本部周五（13日）公布，長達74日針對梨泰院人踩人慘劇調查完成，根據結果把首爾龍山區廳長樸熙英﹑前龍山警務署長李林宰等23人，以公務過失引致他人死亡移送至檢方。

23人中有6人被捕，包括4名因事發前預防不力的龍山區警務署及區政府人員，以及涉嫌刪除當日事故風險報告的警察情報部門兩人。事發窄巷旁的漢密爾頓酒店（Hamilton Hotel）及酒店地面的一間酒吧亦因涉嫌違法擴建，同獲移交至首爾警察重案組作進一步調查。

警方指事件屬人為慘劇，事故起因是事發地政府﹑警方﹑消防部門等防災負責單位未有提前制定安全措施所致，有關部門事發後亦未按法律及指引及時展開救援行動。

【南韓人踩人】警察廳長認處理不力致歉 事發窄巷旁酒店涉僭建 【下一頁】

根據國立科學搜查研究院及外部專家分別，警方指當日慘劇發生於晚上10時15分。當首批在場人士在窄巷僅闊3.2米的「樽頸位」跌倒後，接連再有4批人士跌倒。後方民眾不知情況，持續向窄巷下方出口施壓10分鐘，最終釀成慘劇。

慘劇最終導致159人喪命，多數為年約20多歲女性，更有不少為演藝界人士。警方指多數死者死因為被擠壓致窒息及因缺氧導致的腦水腫。

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責任編輯：吳漢培

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