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【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感

理財智慧 18:07 2023/01/13

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在購入新居後，當然要好好裝修一番，打造屬於自己的出安樂蝸。今期「精明裝修」介紹的個案是位於西九龍填海區，旺角西的柏景灣，屋苑屬於奧運站上蓋物業發展第三期項目，為「奧運三寶」屋苑之一，距今樓齡21年。業主在購入單位後，期望可以翻新，因此找來Skyzone Interior Design美居室內設計協助完成裝修，整個裝修共耗資約50萬元，用時4個月。

【慳錢可以買樓】「日本最慳家女孩」用15年時間買3間屋 網民 : 靠父幹就不用這樣苦了！【下一頁

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

單位面積達到449平方呎，屬於兩房單位，被業主購入用作自置用途，裝修風格走現代風。據了解，戶主曾透露希望單位的裝修以黑白色為主，因此在裝修上有一定難度，稍有不慎便會導致配色單調。但設計師通過靈活搭配，成功打造出簡約舒適的感覺，同時避免過於硬朗，為家居營造乾淨舒適的氛圍。

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兩房變一房增衣帽間

設計師表示是次翻新的主要的改動在於將廚房改為開放式，從而令天然光綫可以貫穿客飯廳及廚房空間。盡管單位主色調為黑白二色，大部分用色均為同色系，但仍然能通過採用不同的材質去作分區，廚房的區域用上黑白色為主及比較光亮既材質去特顯廚房區域，相反在客飯廳則用上啞光面材質去處理，從而做到整體色通一至同時，又可以做到分區的效果。

此外，單位在睡房的裝修亦下了不少功夫，設計師把兩個睡房被改裝成為一個大空間，一面作為寢區，而另一面就用作衣帽間及工作區用途，衣帽間用上黑色玻璃門衣櫃增加通透感，同時帶出高雅的感覺。與衣帽及工作區黑色主調相反，設計師在廁所方面採用了大量白色雲石，在燈光反射下，形造出光亮整潔的感覺。而作為對比，鏡子、櫃門、趟門浴屏等均以黑色作輔助點綴之用。

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工程詳細費用：

清拆工程 3萬元

水電、冷氣工程11萬元

泥水工程 8萬元

木器工程 16萬元

油漆工程 6萬元

其它工程 5萬元

總共：約49萬元

相片來源：Skyzone Interior Design美居室內設計

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撰文：鄭日棱

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設計師 工程 設計 物業 柏景灣 裝修設計

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