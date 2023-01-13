【零售復常】大埔超級城投資600萬吸農曆年商機　按年升約10%

中港通關加上放寬防疫措施，有望帶動本港零售業。不少商場都各出奇謀大力吸客。大埔超級城聯乘國際級插畫師Jeffrey Fulvimari，打造佔地面積達1500平方呎的《萌兔甜蜜糖果園 》新春主題互動裝置。

新鴻基地產代理副總經理 (租務)蘇蔭彪表示。《萌兔甜蜜糖果園》大型推廣，推廣費高達600萬，較去年升約10%。



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預計節日人流及生意按年升20%

隨着香港與內地通關，又適逢農曆新年，大埔超級城加推《旅客新春福袋》內有電子優惠券、限定版口罩及賀年禮品派發給訪港旅客，節日氣氛帶旺消費及推廣活動吸納年輕家庭客群。預期大埔超級城農曆新年推廣期 (1月13日至2月5日)人流及生意較去年升20%。

蘇蔭彪指出，大埔超級城在2022年於第四季表現理想，生意額按年升1成，並已超越疫情前同期水平。當中首3位升幅行業為：1) 珠寶首飾及鐘錶，生意按年升2成，坪效達7000；2) 其次為時裝，升幅1成 ，坪效達1000；3) 個人護理產品，升幅1成，坪效達1500。

三大因素利好零售

隨著各行業表現理想，預期農曆新年將會是自疫情以來最好的一年，主要有三大利好因素：

1) 社區復常，取消疫苗通行證方便無打針的客人可以外出聚餐，帶旺餐飲業，當中酒樓最受惠，有酒樓表示今年團年飯訂枱已經爆滿，普遍做到2輪生意，客人食得豪爽，價量齊升。

2) 中港通關，首批客人以中港家庭團聚為主，大埔超級城位於住宅區更為受惠，帶動保健產品、蔘茸海味和餐飲等生意。

3) 留港消費，多國入境仍然有限制，削弱家庭外遊吸引力，預料大部份市民農曆新年會留港消費，將刺激本地零售及餐飲業。

編輯：梁巧恩

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