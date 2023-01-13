  • 23°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售復常】大埔超級城投資600萬吸農曆年商機　按年升約10%

商業 17:42 2023/01/13

分享：

分享：

中港通關加上放寬防疫措施，有望帶動本港零售業。不少商場都各出奇謀大力吸客。大埔超級城聯乘國際級插畫師Jeffrey Fulvimari，打造佔地面積達1500平方呎的《萌兔甜蜜糖果園 》新春主題互動裝置。

新鴻基地產代理副總經理 (租務)蘇蔭彪表示。《萌兔甜蜜糖果園》大型推廣，推廣費高達600萬，較去年升約10%。

【中港通關】網絡開店平台查詢上升　零售商部署「OMO」提升競爭力

【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心

預計節日人流及生意按年升20%
隨着香港與內地通關，又適逢農曆新年，大埔超級城加推《旅客新春福袋》內有電子優惠券、限定版口罩及賀年禮品派發給訪港旅客，節日氣氛帶旺消費及推廣活動吸納年輕家庭客群。預期大埔超級城農曆新年推廣期 (1月13日至2月5日)人流及生意較去年升20%。

蘇蔭彪指出，大埔超級城在2022年於第四季表現理想，生意額按年升1成，並已超越疫情前同期水平。當中首3位升幅行業為：1) 珠寶首飾及鐘錶，生意按年升2成，坪效達7000；2) 其次為時裝，升幅1成 ，坪效達1000；3) 個人護理產品，升幅1成，坪效達1500。

三大因素利好零售
隨著各行業表現理想，預期農曆新年將會是自疫情以來最好的一年，主要有三大利好因素：
1)    社區復常，取消疫苗通行證方便無打針的客人可以外出聚餐，帶旺餐飲業，當中酒樓最受惠，有酒樓表示今年團年飯訂枱已經爆滿，普遍做到2輪生意，客人食得豪爽，價量齊升。
2)    中港通關，首批客人以中港家庭團聚為主，大埔超級城位於住宅區更為受惠，帶動保健產品、蔘茸海味和餐飲等生意。
3)    留港消費，多國入境仍然有限制，削弱家庭外遊吸引力，預料大部份市民農曆新年會留港消費，將刺激本地零售及餐飲業。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
2023/01/11
【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
2023/01/11
【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
2023/01/12
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
【轉虧為盈】旅遊復常　餐飲復甦　薩莉亞2022年末轉虧為盈
今日
【轉虧為盈】旅遊復常　餐飲復甦　薩莉亞2022年末轉虧為盈

你可能感興趣

【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
16:38 2023/01/11
【香港中小企】2022年12月中小企業務收益動向指數微升　地產業及飲食業升幅最顯著
【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
19:22 2023/01/11
【品牌重塑】HK Express推全新企業形象　強調可持續性走簡約風格
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
17:53 2023/01/12
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
防疫措施 電子支付 出入境管制 商場 時裝服飾 香港 農曆新年 大埔

上一篇文章

【餐飲復常】壽司郎海外市場急膨脹　2023國外新開店數料超日本2倍

下一篇文章

【中港通關】網絡開店平台查詢上升　零售商部署「OMO」提升競爭力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心
【百佳網購】投資逾2億　百佳建設30萬呎PNS網購物流中心
【日本刺身】日本自動販賣機新突破　鮪魚刺身全天候有售
【日本刺身】日本自動販賣機新突破　鮪魚刺身全天候有售
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
【展覽復常】3大實體展覽今閉幕　共吸逾2.1萬買家兼過千展商　展商：買家質素比預期好
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【迪士尼留粉絲】迪士尼推優化措施　回應新常態下粉絲新訴求
【迪士尼留粉絲】迪士尼推優化措施　回應新常態下粉絲新訴求
【轉虧為盈】旅遊復常　餐飲復甦　薩莉亞2022年末轉虧為盈
【轉虧為盈】旅遊復常　餐飲復甦　薩莉亞2022年末轉虧為盈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款