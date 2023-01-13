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【港元定期存款】港元定存1年最高5.1厘 通關掀劈息浪

17:47 2023/01/13

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滙豐於本周一帶頭減港元短存息。

通關效應令游資回流，難怪全周多達9間大小行鬥減港元定期存款息，乃自去年第四季以來首次出現最多業界劈息的一周；且缺乏加息，也是過去3個多月來罕現。市料減息潮續升級，定存息將易跌難升。

■通關效應走資壓力減 銀行掉頭減存息

盤點搶乘降息快車，今天（1月13日）有5行出手減，包括建行亞洲、創興、信銀國際、交銀香港及大眾銀行。全周最矚目的，是兩大發鈔行於今年首次削息，滙豐（HSBC）於周初率先減短存，中銀香港（02388）取消1個月年息3.6厘；星展向長息埋手。大新（02356）一周3連減，交銀香港及建行亞洲更4連減，集友、華僑永亨及工銀亞洲撤5厘息。

專家認為，市場憧憬通關刺激樓股，熱錢湧港，本港走資壓力驟降，令年關前銀根甚鬆動，遂料業界紛紛停戰掉頭劈息。

總結本星期共有14間港銀調整定存息，除了9行減息外，另有5間加減不一，例如渣打香港（02888）及大眾銀行加完又減，創興短減長加，花旗及信銀國際則加減不同存期的年息。

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■餘8行提供5厘超高息 南商1年5厘下周二截止

本周定存市況有兩大聚焦點︰

（1）5厘息漸消失：本來元旦首周仍有10間銀行提供5厘或以上定存息，隨着工銀亞洲及集友取消5厘息後，現只餘下8行有超高息；惟須注意，南商1年定存享5厘將於下周二（17日）到期。

（2）短中長息趨同：本周一（1月9日）滙豐下調3個月年息0.3厘至4.6厘，罕有跟半年及1年看齊。同樣，星展削減半年及1年0.2厘至4.4厘。渣打加完又減6個月及1年期0.1厘，兩存期皆為4.2厘。市料存期各異、但存息相同的計劃，料可迎合不同存戶所需。

■恒生7天年息10.9厘冠全城 渣打8厘追貼

此外，比拼4大行，目前恒生（00011）及滙豐的1年存期齊為4.3厘，跑贏渣打的4.2厘；3個月及半年期皆以恒生的4.68厘居首。1個月是滙豐旗下「交易薈」享10厘領先，7天年息是恒生（00011）的10.9厘膺冠絕全城的高息王，而渣打於1月9日勁升此短存年息3厘、至8厘。

計及中小行，本周短中長息的高息榜沒變，1年期以富邦的5.1厘奪冠，半年期呈雙冠王，大眾財務及富邦齊報4.9厘，3個月以花旗的4.88厘稱冠；兩個月年息是東亞（00023）的6.8厘摘冠。

■花旗料P今年或再升0.75至1厘 或達6.6厘

另方面，反映銀行資金成本的3個月拆息報4.08厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，首季3個月拆息預測為5.2厘、次季及第3季齊為5.4厘、末季是5.5厘。港滙於3個月內預測為7.82，未來6至12個月料為7.8。且預計今年最優惠利率（P）或再上升0.75厘到1厘，令P息加至6.4厘到6.6厘。

美國剛公布去年12月通脹只升6.5%，兩年半以來首次按月下跌。但廖嘉豪暫維持聯儲局下月初加息半厘；料今年儲局仍加3次息、累加1厘，包括2月1日或加息50點子，3月和5月再分別加25點子，利率最終水平可能達至5.25厘到5.5厘。

■2023年存款戰轉向活期 星展推優惠息 虛銀參戰

那邊廂，2023年的存款新趨勢，是銀行轉戰綫鬥加活期息、卻減定存息。星展新推活期存款優惠，即日起至3月31日，新開立及現有星展豐盛理財客戶，存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，以及登記星展 e$aver 存款推廣，新資金可享5.5厘額外年利率；而於去年12月底已有存款紀錄的現有資金可享1厘年利率；兩者上限5,000萬元。

至於全新星展豐盛理財客戶更可享迎新禮遇，最高達7,300元現金獎賞。而信銀國際大富翁存款的活期息最高為7.28厘、建行亞洲月月增息計劃最高有5.5厘。

昨天（12日）輪到兩間虛擬銀行出招，平保（02318）牽頭的虛銀平安壹賬通銀行（PAOB），上調個人客戶活期存款年利率至2厘，不論新舊客，凡於1月12日至4月30日內存入新資金，首50萬元可享2厘活期息，最高可賺取2,900元利息。T0M集團（02383）有份虛銀、匯立（WeLab Bank）也新推出「活期存款特息計劃」，由1月12日至3月30日，全新客戶成功開立帳戶，或現有客戶的存款有淨增長，首90日的活期息享1.5厘年利率優惠，上限100萬元。

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 南洋商業銀行 渣打集團（02888） 集友銀行 大新銀行（02356） 創興銀行（01111） 港元同業拆息 花旗銀行 華僑永亨銀行

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