▲ 【新股IPO】3新股暗盤分歧 美麗田園醫療健康最多漲60%、百果園升43% 望塵科技潛水

美麗田園醫療健康 （02373） 、百果園集團 （02411） 、望塵科技控股 （02458） 下周一（16日）掛牌。美麗田園醫療健康、百果園暗盤均造好，美麗田園醫療健康曾較招股價19.32元最多升60.5%，高見31元，一手帳面賺5840元，而百果園則最多較招股價5.6元升42.9%，高見8元，一手帳面賺1200元。相反，望塵科技的暗盤潛水，跌逾一成。

美麗田園於耀才暗盤交易場先高見28元，較招股價19.32元高44.9%，每手（500股）帳面賺4340元；在輝立現報28元，高44.9%，一手賺4340元；富途暗盤現報29.5元，升52.7%，一手賺5090元。

百果園耀才暗盤交易曾見7元，現報6.41元，較招股價5.6元高近19%，每手（500股）帳面賺405元；百果園在輝立現報6.4元，一手賺400元；富途暗盤現報7.26元，升近30%，一手賺830元。

望塵科技在輝立曾一度高見7元，其後暗盤股價下挫，現報5.6元，較招股價6.5元低近14%，每手（400股）蝕近360元；望塵科技在耀才現報5.63元，一手賺400元，一手蝕近348元；富途暗盤現報5.7元，跌近12%，一手蝕近440元。

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編輯：伍鍵文