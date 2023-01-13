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【新股IPO】3新股暗盤分歧　美麗田園醫療健康最多漲60%、百果園升43%　望塵科技潛水

【新股IPO】3新股暗盤分歧　美麗田園醫療健康一手最多賺5390元、百果園賺1105元　望塵科技潛水

新股IPO 19:31 2023/01/13

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美麗田園醫療健康（02373）、百果園集團（02411）、望塵科技控股（02458）下周一（16日）掛牌。

美麗田園醫療健康 （新上市編號：02373） 、百果園集團 （新上市編號：02411） 、望塵科技控股 （新上市編號：02458） 下周一（16日）掛牌，周五（13日）有暗盤交易。美麗田園醫療健康、百果園暗盤均造好，美麗田園富途暗盤曾較招股價19.32元最多升60.5%，高見31元，不連手續費，一手帳面賺5840元，而百果園則最多較招股價5.6元升42.9%，高見8元，一手帳面賺1200元。相反，望塵科技的暗盤潛水，跌逾一成。

美麗田園2373超購21倍，一手中籤率55%，【下一頁】

美麗田園於耀才暗盤高見29元，較招股價19.32元高50.1%，收報29.43元，每手（500股）帳面賺4340元；輝立暗盤收報28.65元，高48.3%，一手賺4665元；富途暗盤收報30.1元，升55.8%，一手賺5390元。

百果園2411超購11倍，一手中籤率20%，【下一頁】

百果園耀才暗盤交易曾見7元，收報6.4元，較招股價5.6高14.3%，每手（500股）帳面賺400元；輝立暗盤收報6.78元，較招股價高16.4%，一手賺460元；富途暗盤現報7.81元，升近39.5%，一手賺1105元。

望塵科技2458超購2倍，一手中籤率50%，【下一頁】

望塵科技在輝立曾一度低見5.01元，較招股價較招股價6.5元低22.9%，每手（400股）蝕近596元，收報5.61元，一手蝕356元；耀才暗盤收報5.67元，較招股價低12.8%，一手蝕332元；富途暗盤收報5.55，低14.6%，一手蝕380元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：伍鍵文

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