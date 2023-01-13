【業績快報】招行去年賺1380億元人幣 按年增長15.1% 不良貸款率升至0.96%

招商銀行（03968）發報2022年度業績快報，歸屬於股東淨利潤為1,380億元（人民幣，下同），按年增長15.1%；營業收入3,447.8億元，按年增長4.1%。

招行今日（13日）收報47.9港元，升1.7%，成交額7.1億港元。

延伸閱讀：【風水指數】中信里昂風水指數：水兔年恒指11月見高位 看好互聯網、石油、半導體股 (附12生肖運程及五行板塊前景）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

截至去年12月底止，招行不良貸款率0.96%，按年增加0.05個百分點；撥備覆蓋率450.79%，減少33.08個百分點；貸款撥備率4.32%，減少0.10個百分點。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

