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【業績快報】招行去年賺1380億元人幣 按年增長15.1% 不良貸款率升至0.96%

股樓投資 18:48 2023/01/13

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招商銀行（03968）發報2022年度業績快報，歸屬於股東淨利潤為1,380億元（人民幣，下同），按年增長15.1%；營業收入3,447.8億元，按年增長4.1%。

招行今日（13日）收報47.9港元，升1.7%，成交額7.1億港元。

延伸閱讀：【風水指數】中信里昂風水指數：水兔年恒指11月見高位  看好互聯網、石油、半導體股 (附12生肖運程及五行板塊前景）【見下頁

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同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

截至去年12月底止，招行不良貸款率0.96%，按年增加0.05個百分點；撥備覆蓋率450.79%，減少33.08個百分點；貸款撥備率4.32%，減少0.10個百分點。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

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記者：李兆明
 

 

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