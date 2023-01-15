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【人才荒】L’Oréal雙線策略　增員工歸屬感留住人才

12:00 2023/01/15

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香港歐萊雅人力資源總監彭瑞兒就強調，美妝企業要成功，人才絕對佔最大關鍵因素。

疫情初期受到巨大衝擊的美妝零售業，正迎來全面復甦。惟美妝品牌要在急速轉變的情況下，站穩市場領導地位，並非易事。

【2023前瞻】專家預測職場5大趨勢　共享員工紓人才荒

【人才荒】專才缺口擴大　專家盼邀非IT人轉型入行

香港歐萊雅（L'Oréal）人力資源總監彭瑞兒接受本報專訪時就提到，美妝行業不斷更新迭代，每年都有不同的趨勢和變化。企業要抓住機遇，在新消費模式中突圍，首先是需要強大的工作團隊，支援各個功能部門運作，

不論是前綫抑或後勤員工，均是一間公司最重要的本錢。留住人才，才能留住顧客。

不過，近年在香港總提到「請人難、留人更難」的議題，對於看重「人」的歐萊雅來說，又是否一項難題？從事人事管理超過20年的彭瑞兒就笑言，人才來去、自由流動是職場最常見不過的事，最重要是公司有否做好自身應分做的事，懂得讓員工做得開心，增強他們歸屬感。

講求「信」字　每年提供4位數字獎金

彭瑞兒指出，集團適時會更新不同的福利政策，例如今年起所有員工包括前綫和後勤，將享有16周產假、男性員工將可享有6周侍產假。另外還有3天親人看護假（Care Giving Leave），方便為需要照顧的家人提供即時支援。

    點擊圖片放大

同時，歐萊雅也設有彈性福利計劃（Flex reward），每年都會提供4位數字的獎金額度予所有員工，可用於繳付串流平台費用、購買旅遊機票、幫寵物買保險等，彭瑞兒笑指：「我剛剛也用了這筆資金，購買了一對波鞋予自己及兒子。」她補充，部分串流平台設有家庭計劃，有些帳戶未必是以員工的名字登記，「但只要與我們申報帳戶登記人是其家庭成員，就可以使用此獎金。」彭瑞兒坦言，這一切都是講求「信」字。

員工可申請調職　沒有既定標準

除了提供不同的福利外，彭瑞兒又指，要為員工提供合適的事業長綫發展空間，才可提升員工忠誠度。她提到，人力資源部門作為facilitator（協助者），有責任提供機會予員工釋放他們的內在潛能。所以該企會不斷為員工作培訓，甚至若員工有意轉到其他部門工作，公司都會與他們商討。

她強調，任何人都可以申請調職。舉例指，前綫美容助理不一定只有當美妝師路向，「只要有心、有能力，美容助理也可有多元發展空間。」她憶述，曾有同事由美容助理，內部調職成為數據分析師，「她反而能夠帶着在前綫的經驗，提供基於市場事實的深入見解，為公司發掘未知的商業價值。」她直言，若有意調職及往不同方向發展的想法，提出即可，人力資源部必會加以考慮，以及和主管商討，「沒有既定的調職標準，最緊要是看他們的決心及能力。」

愛美非女性專利　鼓勵男性入行

此外，彭瑞兒也提到，近年有更多對儀表有要求的男士，願意打破傳統性別標籤，投身行內。她指出，2022年加入歐萊雅的後勤員工超過30%為男性。而2022年管理見習生（MT）的比例，也是男女參半。她呼籲，若男性對美妝行業有興趣，切忌卻步，應大膽入行發掘自己的潛能。

記者：曾曉汶

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