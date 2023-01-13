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【烏克蘭戰爭】俄擬擴軍3成 調整徵兵年齡上限至30歲

環球政治 17:21 2023/01/13

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俄羅斯有意擴大軍隊人數規模3成，外媒指俄羅斯政府考慮調整徵軍年齡範圍上限至30歲，最快今年春天起生效。

【烏克蘭戰爭】俄撤換對烏指揮官「末日將軍」遭降職 【下一頁】

據悉，俄羅斯軍隊是由合約制士兵和徵召入伍人士所組成。俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）早前提出希望將軍隊人數由115萬人，擴大超過3成至150萬人。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年12月支持國防部提議，將義務服兵役年齡範圍由目前的18至27歲，調整至21至30歲。

俄羅斯議會國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）周四（12日）表示，俄羅斯可將在今年春天將徵兵年齡上限調整至30歲，但預計需要一至三年的過渡期，才可將下限由18歲上調至21歲。

有人批評俄羅斯設立過渡期是為增加合資格入伍的俄羅斯男丁數量，以填補因烏克蘭戰爭損失而造成的兵力缺口。

【烏克蘭戰爭】俄軍聲稱擊斃過千人 烏否認指「純屬宣傳」 【下一頁】

卡爾塔波洛夫駁斥上述指控，强調一旦徵兵年齡下限上調至21 歲，就沒有計劃增加徵召入伍人數。他又指不會增加應徵入伍的人數，而且相關數字每年都有減少。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四表示，普京概念上支持上調徵兵年齡，但具體細節由國防部決定。

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責任編輯：鄭錦玲

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