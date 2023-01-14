  • 24°C
香港時間 : 2023114日 (週六) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餓「新」嘗啖＠iM網】周末的Ozakaya 悠閒的Brunch

名人薈萃 11:00 2023/01/14

分享：

分享：

繁忙的都市人，每天上班都過着被鬧鐘吵醒的日子,百般無奈與壓力，放假，偶到玩到累才睡，睡到飽了才醒，再給自己賴一下牀的時間，感覺叉滿電。時下流行的 Brunch 就是為了迎合這群晚睡晚起的新一代訂造的。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

Brunch 和 Lunch 不同，有自己的獨特講究，注重營養均衡也講求色彩配搭，更要富悠閒的情調，簡單來說，它不僅僅是一頓飯、一種時間概念，也是一種健康的生活方式，一種愜意的生活態度,享受當下，生活張馳有度。那一個周末，和友 人在灣仔 Ozakaya吃了一頓精緻的 Brunch，開啟了精力充沛的一天。 

Ozakaya是間新派日式居酒屋，主打關西大阪料理，店內裝修簡約，以灰、紅、金屬色作主調，簡約中帶格調。全新推出的Brunch於三小時內任享日式小食、一款主菜及甜品，如果加錢的話，更有四小時任飲清酒、白酒等飲料，提升完美餐飲體驗。

日式小食共有12款， 一早起身，先清清地喚醒味蕾，叫了客柚子、紫蘇油蕃茄及枝豆。枝豆撒上紫蘇鹽，帶淡淡咸味紫蘇香，不錯。蕃茄比平時大隻厚肉，配上柚子及紫蘇油就更清新，上面灑了米通和紫蘇花，增添口感和美感。

然後要了新鮮空運到港的特式刺身、令人回味的天婦羅壽司蝦卷、 清新可口的辣蔥三文魚卷。填了半飽的肚子開始吃炸物：酥脆多汁的唐揚炸雞、 滋味滿滿的鹽燒雞翼及燒粟米，樣樣十分精緻，份量不多，所以小食差不多都試了，唯一沒試過的是和牛他他，望落有點像四川牛𦟌，友人謂入口軟腍，帶點微辣，頗為特別。喜歡的朋友可以再叫，只需安坐其中，美食便可源源不斷地送來。但請記得留肚食主菜。

主菜有阿波美地雞、北海道白金豚、油甘魚鮫、高菜舞茸土鍋飯、西京銀鱈魚、龍蝦天婦羅及和牛西冷，部份主菜需加錢。我叫的是龍蝦天婦羅，天婦羅炸漿夠薄，但不夠香脆，龍蝦倒是清甜。最驚喜的竟然是朋友叫的土鍋飯，看似平平無奇的一小鍋飯，熱辣辣，飯粒口感剛好，又帶舞茸菇香，簡簡單單卻味道不凡。

最後奉上的當然是甜品——北海道牛奶雪糕。香滑牛奶雪糕，配以牛奶泡製而成的脆片，甚具美感，雪糕旁邊是抺茶朱古力流心蛋糕，帶來冰火享受，幾有心思。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

更多餓「新」嘗啖@莎連娜（柯景惇）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

最新專欄文章 更多

【餓「新」嘗啖＠iM網】度小月 喚醒台灣古早味
2022/12/31
【餓「新」嘗啖＠iM網】度小月 喚醒台灣古早味
【餓「新」嘗啖＠iM網】動感三重奏 唯港薈朱古力下午茶
2022/11/12
【餓「新」嘗啖＠iM網】動感三重奏 唯港薈朱古力下午茶
【餓「新」嘗啖＠iM網】一期一會大閘蟹 金秋饗宴齊上枱
2022/10/29
【餓「新」嘗啖＠iM網】一期一會大閘蟹 金秋饗宴齊上枱
【餓「新」嘗啖＠iM網】時「令」廚師發辦 日法完美結合
2022/09/17
【餓「新」嘗啖＠iM網】時「令」廚師發辦 日法完美結合
【餓「新」嘗啖＠iM網】煮得放肆食得驚喜 銅鑼灣新發現
2022/09/02
【餓「新」嘗啖＠iM網】煮得放肆食得驚喜 銅鑼灣新發現
餐飲 甜品 Brunch 美食 灣仔

下一篇文章

【大行點睇】瑞銀：中國綠色金融規模16萬億 預期2031年增至70萬億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【iMoney GIFTaway】送UBS瑞銀2023年立體印刷「福祿壽」利是封50套（每套共18個）
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
【信用卡斷捨離】 Cut 信用卡前要留意呢4件事 Cut 錯會影響信貸評級 ！
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
AXA安盛推出嶄新儲蓄產品 提供穩定收益 為財富規劃增添彈性
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【裝修設計】4人2貓住得闊落　花77萬「全爆」624呎單位大改間隔
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款