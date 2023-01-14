【餓「新」嘗啖＠iM網】周末的Ozakaya 悠閒的Brunch

繁忙的都市人，每天上班都過着被鬧鐘吵醒的日子,百般無奈與壓力，放假，偶到玩到累才睡，睡到飽了才醒，再給自己賴一下牀的時間，感覺叉滿電。時下流行的 Brunch 就是為了迎合這群晚睡晚起的新一代訂造的。

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Brunch 和 Lunch 不同，有自己的獨特講究，注重營養均衡也講求色彩配搭，更要富悠閒的情調，簡單來說，它不僅僅是一頓飯、一種時間概念，也是一種健康的生活方式，一種愜意的生活態度,享受當下，生活張馳有度。那一個周末，和友 人在灣仔 Ozakaya吃了一頓精緻的 Brunch，開啟了精力充沛的一天。

Ozakaya是間新派日式居酒屋，主打關西大阪料理，店內裝修簡約，以灰、紅、金屬色作主調，簡約中帶格調。全新推出的Brunch於三小時內任享日式小食、一款主菜及甜品，如果加錢的話，更有四小時任飲清酒、白酒等飲料，提升完美餐飲體驗。

日式小食共有12款， 一早起身，先清清地喚醒味蕾，叫了客柚子、紫蘇油蕃茄及枝豆。枝豆撒上紫蘇鹽，帶淡淡咸味紫蘇香，不錯。蕃茄比平時大隻厚肉，配上柚子及紫蘇油就更清新，上面灑了米通和紫蘇花，增添口感和美感。

然後要了新鮮空運到港的特式刺身、令人回味的天婦羅壽司蝦卷、 清新可口的辣蔥三文魚卷。填了半飽的肚子開始吃炸物：酥脆多汁的唐揚炸雞、 滋味滿滿的鹽燒雞翼及燒粟米，樣樣十分精緻，份量不多，所以小食差不多都試了，唯一沒試過的是和牛他他，望落有點像四川牛𦟌，友人謂入口軟腍，帶點微辣，頗為特別。喜歡的朋友可以再叫，只需安坐其中，美食便可源源不斷地送來。但請記得留肚食主菜。

主菜有阿波美地雞、北海道白金豚、油甘魚鮫、高菜舞茸土鍋飯、西京銀鱈魚、龍蝦天婦羅及和牛西冷，部份主菜需加錢。我叫的是龍蝦天婦羅，天婦羅炸漿夠薄，但不夠香脆，龍蝦倒是清甜。最驚喜的竟然是朋友叫的土鍋飯，看似平平無奇的一小鍋飯，熱辣辣，飯粒口感剛好，又帶舞茸菇香，簡簡單單卻味道不凡。

最後奉上的當然是甜品——北海道牛奶雪糕。香滑牛奶雪糕，配以牛奶泡製而成的脆片，甚具美感，雪糕旁邊是抺茶朱古力流心蛋糕，帶來冰火享受，幾有心思。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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