【慳錢可以買樓】「日本最慳家女孩」用15年時間買3間屋 網民 : 靠父幹就不用這樣苦了！

最近網上一位34歲日本慳家女生成為熱話，這位女生由18歲開始立志要買樓收租，在30多歲便可以退休，享受人生。這位女生花了15年，過著「非人生活」，為的就是延遲個人慾望，實現自己的夢想。不過她的日常生活令人吃驚。從她的例子，我們可以看到一個有目標的人，他們大多可以實現自己的夢想。

這位日本女生名叫田母神咲，因為日本綜藝節目《幸福！貧窮女孩》而廣為人知。當時，她在節中目分享她的極端慳錢生活方式，例如她的衣服都是穿別人給予的，家具是執回來的，而且她記錄個人支出逾十年，嚴格到連毫子及仙都會記下，每天的伙食支出控制在153円（約港幣10元）內，家中的食材都是半價才購入，家裡不買碗，直接用鍋吃。在這種節儉的的生活方式，她瘋狂節省支出，最終她買下人生第一棟位於埼玉縣所澤市帶有車庫的房子，價值約1000萬円（約60萬港幣）。她只留一間房自住，另外兩間出租。其後一直堅持這種生活方式，並買下另外2間屋，再出租出去。

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現年37歲的咲已經擁有3層樓更是一間貓咪咖啡廳的老闆。



雖然她的故事很勵志，不過這種非人生活並不是人人都做得到的。以香港為例，即使真的如此節儉，又能否追得上香港的樓價?所以不少網民表示，寧願不買樓也不要這樣過活，亦有人表示，即使慳到盡都買唔到樓，倒不如靠爸爸努力了。

節省的生活是為了將來更大的夢想，不過這種極端的節儉生活未必人人適合，所以大家可以選擇自己可以接受的儲蓄方法便可以了，這樣亦較容易堅持。

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