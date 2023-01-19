【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理陳智靈 工料測量師轉職財策  助客戶築建豐盛生活

不少人找工作均希望人工高、收入穩定，但宏利財富管理經理陳智靈（Charling）更重視與家人相處的時間，希望自己的人生和事業可達至平衡，故在2021年12月時放棄工料測量師身份，透過「宏利C.E.O.計劃」轉職成為財策顧問。Charling入行半年已經穩奪首個百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），晉身環球行業精英行列，同時掌握工作時間的主導權，創造事業與家庭的雙贏局面。

Charling自大學畢業後便投身測量行業，職業生涯一直穩步發展，但工作量及壓力亦與日俱增，陪伴家人的時間亦愈來愈少，令她開始思考如何尋找能夠平衡工作與家庭的事業新方向。在考慮了長達3個月後，Charling決定辭職，改任工作時間自主的財策顧問，雖然行業和工作性質全然不同，但未有難倒她，短短一年時間已經適應全新事業步伐，甚至略有小成。

舊日促成建築項目 今日助人築建人生

轉行後，Charling由被動地接受工作指令及向上司滙報，變成主動訂立工作目標及進度，這種模式上的改變，起初令她不習慣，但很快便適應下來。

她解釋：「『宏利C.E.O.計劃』提供多元化的入職支援，包括一對一導師及專業培訓課程等，令我很快便進入狀態。該計劃啟發了我應好好轉化以往的經驗及技能，過往的工作需要與不同人開會，與不同範疇和性格的人接觸，所以要由零開始建立客戶群，對我來說並不困難。再者，過往我要監督工地工料事宜，包括預算運用，變相我可以套用當時的經驗到制定理財計劃上，兩者其實性質很相似，只是以前是幫助公司完成建築項目，現在是幫助客戶圓滿人生規劃。」

以誠意及毅力打動客戶

然而，滿腔熱誠的Charling在入行後不久，便遇上第五波疫情高峰期，她坦言當時是艱難時期，要咬緊牙關挺過：「當我在2022年3月考獲了所有必須的牌照，社會環境卻正值低潮，市民對社交接觸相當抗拒，連簡單見面也不敢。即使公司反應迅速地爭取了可透過視像會議軟件與客戶溝通，但大家都缺乏相關經驗，要花上更大心力去應付各種新常態，那時候的確是我最困難的日子。不過，我沒有放棄，嘗試把握客戶們留在家的時間，主動關心他們，有需要深入跟進的，便到對方寓所附近的公園或球場見面傾談，在確保大家安全下找方法繼續前行。過程雖不容易，但我感恩最終取得成果。」

能夠在「疫」境下取得佳績，Charling不忘感謝上綫經理、當初邀請她入行的宏利分行經理蘇凱珊（Stephanie），以及所屬團隊的每一個人。她指自己入行初期，Stephanie全程陪伴她每次與客戶的會面，團隊成員亦在背後給予培訓和指導，使她很快便可獨當一面。

▲ Charling十分感謝上綫經理Stephanie（右）對她的信任及支持，初期更全程陪伴她每次與客戶的會面，無私分享經驗，令她順利快速起步，在行業站穩陣腳。

統籌能力過人 部署建立團隊

識英雄重英雄，Stephanie亦非常欣賞Charling，認為她思維成熟，對人生及事業的發展有清晰的目標，與人傾談時具感染力：「團隊其中一個培訓課程，是共同舉辦一個大型義工服務項目，目標對象是來自低收入家庭的小朋友，而Charling是其中一位統籌。我觀察到Charling在籌集資金與物資、與場地負責人聯絡，以至策劃當日活動的表現，均展現了很強的領導才能，對待小朋友亦充滿愛心。這些優點放諸理財規劃工作亦同樣合適，Charling很擅長從客戶角度出發和着想，並且一旦訂立了目標，便會堅持完成，不會輕易放棄。」

轉職後工作生活實現雙贏的Charling，現正籌備建立自己的團隊，期望在年初能夠踏出第一步。回顧2022年，Charling感恩自己在這艱難的一年，仍能達到雙倍MDRT業績要求，更重要是有更多時間陪伴家人。已穩奪首個MDRT的她，立志在2023年向晉身成為MDRT超級會員資格進發（COT, Court of the Table，即MDRT 3倍業績要求），以及晉升至分組經理，讓人生和事業更上一層樓。

▲ Charling十分高興自己鼓足勇氣做了轉職的決定，在宏利不但收穫了更富意義及滿足感的事業發展，亦滿足了她騰出更多時間陪伴家人的心願，令她更有信心在財策行業長遠地走下去。

（特約）