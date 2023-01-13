【中港通關】網絡開店平台查詢上升　零售商部署「OMO」提升競爭力

1月8日恢復中港通關，暫時「北上多南下少」，但部份實體店的業主已有加租意向，高力香港預期全年一線街鋪租金升幅可達8%。SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮對於中港通關，表示本港零售市道短期表現未見即時反彈，但整體氣氛正面樂觀。SHOPLINE 收到的商戶查詢，按日平均也較剛過去的假期上升逾五成。



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他相信，香港將重新成為內地旅客方便的短線遊目的地之一，今年下半年至第四季開始，預計三大零售產業「生活起居」、「流行衣飾」、「綜合零售」將受惠於穩定向上的入境旅客數量而銷量增加。

▲ SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮表示，通關帶動零售銷情，但「OMO」全方位零售是大勢所趨。(資料圖片)

線上落單、線下取貨成新趨勢

KPMG的最新研究報告指出，內地客對零售體驗有3大要求，包括融合線上線下的無縫購物體驗、在實體店體驗到網店的多元化產品類別，以及更方便的送貨服務。

故此，無論任何規模的零售商戶都需要部署「OMO」全方位零售以提升競爭力，打通線上線下系統，營造無縫購物體驗。例如提供「線上落單、線下取貨」旅客先在網店落單，抵港後按個人行程隨時到實體店取貨，甚至讓消費者在網店直接購買實體店庫存然後取貨，省卻排隊付款時間。

另外亦應增加更多付款方式，尤其內地消費者愈來愈多用的「先買後付」模式，或鼓勵旅客從品牌自家開發的手機應用程式，以指定付款方式購物。



編輯：梁巧恩



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