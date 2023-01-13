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【周大福1929】周大福上季香港同店銷售升6.4%　內地受疫情影響大跌33%、澳門亦跌四成

股市 16:47 2023/01/13

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【周大福1929】周大福上季香港同店銷售升6.4%　內地受疫情影響大跌33%、澳門亦跌四成

周大福 （01929） 公布，截至去年12月底止3個月數據，內地、香港及澳門於第三季的同店銷售均錄得負增長，因消費行為受近期的疫情所影響。其中，內地同店銷售按年下跌33.1%，主要由於疫情導致內地各地人員流動減少。香港及澳門的同店銷售下跌7.8%。若單計香港，季內同店銷售上升6.4%，澳門則因內地疫情導致旅客減少，同店銷售下跌40.0%。

黃金首飾及產品類別方面，內地季內同店銷售下跌35.8%，平均售價維持為5,100元，香港及澳門黃金首飾及產品類別的同店銷售下跌11.4%，但其同店平均售價則按季升43.5%至6,600元，主要由於按重量出售的黃金產品份額增加，其平均售價一般高於定價黃金產品；季內國際平均金價較去年同期低3.7%。

季內於內地淨開設433個零售點

受疫情影響，周大福珠寶加盟零售點的零售值按年下跌11.3%，其對內地周大福珠寶零售值的貢獻按季擴大6.3個百分點至66.3%。中國內地電子商務的零售值跌29.3%，因疫情影響了線上需求，尤其是平均售價較低的產品，以及物流運輸受阻，以致銷量按年下跌40.2%，但平均售價按年增長21.9%；期內電子商務對中國內地零售值的貢獻為6%。

零售點方面，周大福季內於內地淨開設433個零售點，包括淨開設448個周大福珠寶零售點（51個直營店及397個加盟店）。截至去年底，內地合共有7,016個周大福珠寶零售點，76%以加盟模式經營。季度香港及澳門淨關閉2個周大福珠寶零售點，其他市場則開設5個周大福珠寶零售點。截至去年底，集團合共有7,151個周大福珠寶零售點及253個其他品牌的零售點。

相關文章：【大行報告】周大福內地同店銷售第三季以來跌兩成、績後股價跌逾15%　券商：疫情影響升溫（附目標價）

相關文章：【業績│珠寶】周大福半年純利跌7%息維持0.22元　料全年內地零售點可達7000個

編輯：陳韻妍

港股 疫情 周大福 金價 黃金 珠寶 同店銷售 澳門 中國 香港
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