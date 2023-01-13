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【有相睇】交投氣氛明顯升溫　褔安花園三房戶遭買家撻訂　重售隨即獲以660萬承接

股樓投資 18:06 2023/01/13

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中原地產陳鴻霆表示，通關後二手交投氣氛持續升溫，樓市小陽春初現，馬鞍山區本月至今暫錄約57宗二手成交，對比上月同期錄約39宗升46.2%。其中褔安花園2座高層D室，實用面積569平方呎，3房間隔，放盤時開價約698萬元，於月初曾以660萬元易手，但其後遭買家撻訂，隨即推出市場重售，並以自由市場價660萬元易手，實用平均呎價11599元。

中原陳鴻霆指，新買家為用家，原業主於2009年以235萬元購入單位，持貨14年，賬面獲利約425萬元離場，單位期內升值約1.8倍。

 

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撰文 : 蔡子俊

馬鞍山 中原地產 二手市場

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