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【解構│領展】券商看好領展823多元化策略兼受惠中港通關　富瑞調升評級至「買入」

股市 16:39 2023/01/13

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【解構│領展】券商看好領展823多元化策略兼受惠中港通關　富瑞調升評級至「買入」

領展 （00823） 近年採取分散地區的多元化投資策略，物業領域遍布全球，市場認為，隨本港與內地重新開關，經濟恢復增長，可帶動領展等零售收租股表現。領展去年底收購兩個新加坡資產，作價較市場預期為低，而且較估值折讓約6%。摩根士丹利指，以債務成本約4.5厘計，領展是次收購星資產的收益率相當於4.9厘。

大摩稱，領展新收購的兩個商場Jurong Point及Thomson Plaza均鄰近鐵路站，交通方面，而領展正尋求為有關交易及未來潛在併購，引入更多資本夥伴。

新加坡資產佔領展物業組合約5%

經過是次收購後，新加坡資產佔領展物業組合約5%，負債比率將由上半年的22.7%，升至27.1%。大摩維持領展「增持」評級，目標價60元，為中港焦點股名單之一。

法巴認為，交易符合領展多元化發展戰略，但香港仍為領展核心市場，佔總資產組合價值70%以上，憧憬領展可受惠於香港重新開放，予「買入」評級，目標價83元。

富瑞指，中港通關後，跨境需求將帶動消費，看好領展前景，評級調高至「買入」，目標價上調23%至69元。

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編輯：陳韻妍

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