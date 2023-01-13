首置客585萬買美孚新邨兩房　原業主持貨4年多帳蝕逾兩球

香港置業黎俊華表示，美孚新邨三期百老匯街84號低層B室，實用面積約543平方呎，屬2房間隔，向西望園景。業主以約600萬元放盤約1年後吸引買家洽詢，經議價後減價至585萬元，折合實用呎價約10,773元。據悉，新買家為首置客，心儀物業環境清靜，故睇樓2次後決定入市。

資料顯示，原業主2018年7月以788萬元購入，轉手帳面虧損約203萬元，單位眨值約25%。

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