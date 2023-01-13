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柏傲莊累錄百宗租務　年輕用家1.63萬月租一房戶

股樓投資 16:57 2023/01/13

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大圍柏傲莊近日陸續收樓，帶旺租賃成交。中原地產黎宗文說，柏傲莊一期2A座中層D室，實用面積350平方呎，一房間隔，月租原開價約16,800元，日前議價後，以16,300元租出，實用呎租約46.6元。 

據了解，新租為年輕用家，感屋苑配套完善，交通方便，亦將有大型購物商場，即決定租入單位自住。資料顯示，業主於2020年以約780萬元購入單位，以月租16,300元計，可享約2.5厘租金回報。 

談到近期市況，黎宗文說，柏傲莊近日陸續收樓，帶旺租賃成交，市場上約有190個租賃放盤，屋苑至今暫錄約100宗租賃個案。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 柏傲莊 柏傲莊I 中原地產 私人屋苑

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