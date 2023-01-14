【玄人‧峰語@iM網欄】 2023年值吉卦 「風火家人」背後的隱喻

農曆新年將至，又是時候為來年的流年把脈了。對於流年的預測，坊間不同師傅都有不同的工具，那個最準確事後才知。作為一個玄學研習者，我較喜歡綜合幾個方法的預示，將共通之點集合分析，從而得出一個較客觀的推算。

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我之前已多次指出，交接大運的前後一兩年，世運動盪，尤是下九運是離火大運，火未至而煙先起，火之熱力早已滲入，因此過一年世界社會、經濟、政治也離不開動盪。今年是「八運」最後的一年，下一年正式步下元「九運」，今年仍難擺脫動盪之勢，直至完成整個世運交接，否極泰來之象才可穩定下來。當然，自中國上月放鬆抗疫，逐步對外開放，中港通關，恒指短短3個月抽升逾7,000點，令我們對2023年充滿了無限憧憬。不過，大家要留意這只是從香港本體出發，但世界各國仍面對不同的難關，所以論世運不能以一地之論去評天下。

今年《地母經》開宗明義已寫出「太歲癸卯年，高低半憂起，春夏雨雹多，秋冬缺雨水，燕趙好燊麻、吳地禾稻美，人民多疾病、六畜瘴煙起」，反映了今年整體仍要面對不少天災、疾病及人禍，即使全球後疫情的開放，社會、經濟大局仍未走出陰霾。如果再上《皇極驚世》的年值卦「風火家人」，我們更加能為大局找出端倪。

「風火家人」上卦是巽（風）卦，下卦是離（火）卦，內火外風，有火被風吹散之象。然而大家要明白，易經六十四卦是由陰陽所組成，一卦一定有吉有凶，在乎我們如何去趨吉避凶。此卦原本卦意是講述治家之道，指家中有賢慧女主治家有方，男方可無後顧之憂在外拼搏。不過，此卦本身在卦序上是由「地火明夷」（戰亂、災難）而來，加上今年是世運交接年，因此我對「風火家人」卦的解讀會傾向保守，大意是戰亂後要先重整家庭，以家先行，當一切安頓好，有了穩定的家庭基礎，才可對外進取。

事實上，將此卦套用在香港也好、中國也好，甚至乎去年世界的大局也好，都是很切合的。原因是經過兩年的疫情及國與國之間的爭端，要修好「自家」及「他家」之關係，始有前行進步的空間。「風火家人」卦之四爻曰：「富家大吉，順在位也」，意指能夠治理家務，事事進入軌道，家道興旺，享有富貴。第五爻之象曰：「王假有家，勿恤，吉」，及第六爻曰「有孚威如，終吉」。

為何要先行鞏固才可以走向吉利呢，箇中的隱喻是目前表面的風光其實並不實在，因此，如果從「風家人卦」的結果反推前因，即是今年仍有突變事情令風浪再起，一定要先固本培元，修身齊家，才有利前行。所以步入癸卯年初，我反而會以收、守策略，先行固本，待時序上走到四、五、六爻始作較為進取的進攻，以迎接吉氣之來臨。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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