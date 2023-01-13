【加密貨幣】最污染加密貨幣排名 比特幣繼續蟬聯榜首 每年需種4.32億棵樹抵銷其碳排放

加密貨幣的能源消耗、碳排放量等環境議題一直被社會主流大眾所詬病，而數據分析機構Forex Suggest近日發布最新研究報告《加密貨幣交易對地球影響》，列出2022年全年對環境影響最嚴重的前八大加密貨幣。

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報告指出，比特幣是迄今為止污染最嚴重的加密貨幣，比特幣去年全年碳排量估計高達 8,630萬噸，相當於要種植4.32億棵樹才可以抵銷，而萊特幣（LTC）全年碳排量估計為52.5萬噸（需種 262 萬棵樹抵消）、比特幣現金（BCH）全年碳排量則約14.1萬噸（需種70.7萬棵樹抵消）名列第二、三位。第四到八位排名依序是Polygon、Cardano、ETH、XRP和狗狗幣。

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另外報告亦指出，Cardano是年碳排量增幅排名最高的加密貨幣，年增113%，超出比特幣的52% 和瑞波幣的21%。而在減排最快的加密貨幣中，以太坊在去年10月合併完成後已成功將其年碳排量大幅降低 100%，年減2,194 萬的碳排量。

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撰文：鄭日棱