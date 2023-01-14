【2023展望】迎戰創意數碼新時代　Adobe聚焦訂閱項目吸客

▲ 剛迎接40周年的多媒體軟件供應商Adobe，近年也隨着市場需要不斷革新，推出不同創作軟件和解決方案，來迎戰創意數碼新時代。

踏入數碼化時代，各行各業均借用科技的協助，簡化複雜性工作流程、進行協作等，提升工作效率。剛迎接40周年的多媒體軟件供應商Adobe，近年也隨着市場需要不斷革新，推出不同創作軟件和解決方案，來迎戰創意數碼新時代。

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Adobe香港及台灣總經理陳育明早前出席傳媒午宴時就提到，創立於1982年的Adobe，原先以銷售軟件產品為主力。但隨著時代變遷因應市場需求， 2013年起開始變革，由傳統買斷產品模式，轉化成採用SaaS訂閱服務模式。而近年，訂閱費用更成為該企主要營收來源，並且逐年成長。據Adobe財報顯示，2022年第三季訂閱已佔總營收93%。

▲ 陳育明透露，2023年Adobe香港業務也將會聚焦於訂閱項目，包括：Creative Cloud、Document Cloud 及Experience Cloud 服務。（曾曉汶攝）

因此陳育明透露，2023年Adobe香港業務也將會聚焦於訂閱項目，即Digital Media （數碼媒體）兩大產品Creative Cloud （創意雲） 及 Document Cloud （文件雲）；以及Digital Experience （數碼體驗）提供的Experience Cloud （體驗雲）服務，旨在提供大企業行銷工具。

3D建模軟件 助加快設計流程

此外，陳育明也指出，隨著元宇宙發展，Adobe 3D建模軟件Substance 3D近年也深受客戶愛戴。Adobe香港及台灣解決方案咨詢經理饒嚴補充，Substance 3D可簡單地將2D景象轉換成3D，設計師可以節省時間，加快工作流程。因此不少創作者都熱愛使用相關服務，當中包括遊戲公司大宇資訊。

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記者：曾曉汶

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