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【人事變動】富臨集團鄔錦安卸任CEO一職　由主席楊維兒子楊浩宏接任　即日起生效

股市 17:13 2023/01/13

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【人事變動】富臨集團鄔錦安卸任CEO一職　由主席楊維兒子楊浩宏接任　即日起生效

富臨集團 （01443） 副主席兼行政總裁鄔錦安於今（13日）卸任行政總裁一職，由集團主席楊維兒子楊浩宏接任。集團指，現年48歲鄔錦安調任為非執行董事，並繼續擔任董事會副主席，因此將成為非執行副主席。

鄔錦安於2021年5月13日出任行政總裁一職，期間集團營運及餐廳開始應用數據分析及電子科技以應對疫情，並協助集團從中式餐飲變革，發展多元品牌，與大眾及年輕人對接，由以往大眾熟悉的中式酒樓「富臨」及「陶源」變革，開始拓展「亞洲餐飲線」，為集團餐館組引入亞洲菜式餐廳。而現時楊浩宏接任行政總裁，代表集團變革已大致完成，未來會以增加亞洲餐飲品牌的比例為大策略。

楊浩宏自2014年加入富臨集團擔任營運經理

至於楊浩宏現年34歲，自2014年加入富臨集團擔任營運經理，獲委任行政總裁前，為集團營運總監（概念缐），主要負責發展中餐以外的中高端餐飲品牌及美食廣場。他自2021年5月13日起為執行董事，主要負責「亞洲餐飲線」系列品牌餐館的 管理及策略發展。

翻查年報，「亞洲餐飲線」為集團增長動力之一，其貢獻總收入的佔比連年上升，集團於2020年錄得虧損達6.4億元，其後虧損逐步收窄，截至去年9月底止半年業績，來自「亞洲餐飲線」的收入佔總收入約43.4%，同期扭虧為盈賺866.8萬元。

「亞洲餐飲線」旗下品牌包括韓烤餐館「炑八」、「柞木炭家」、休閒輕食、咖啡店「PHI， COTI 」，韓國輕食「Banchan & Cook」及Foodeli， Foodmaze等美食廣場等。

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編輯：姚卓然

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