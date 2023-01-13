▲ 【商湯20】券商看好商湯發展AIaaS模式 料續擴技術儲備應對美限制

招銀國際上月初發表報告指，AI股商湯科技 （00020） 早前舉辦年度投資者交流，會上管理層重點介紹了智能汽車、智慧生活以及AIDC 業務的商業化進展，同時對於美國禁止高端GPU 出口新規，管理層表示短期內對產業影響可控，因限制的算力精度標稱值高於現有的商用化AI 應用。招銀國際維持商湯科技目標價2.1元及買入評級。

招銀國際稱，繼續看好商湯發展人工智能即服務的商業模式，有機會增加公司的經常性收入。另外，公司創始團隊於11 月30 日做出自願禁售承諾，預計對股價有一定利好作用。

2023年至少3款智能駕駛合作新車量產

報告提到，商湯AI 商業化持續落地，四條業務線有序推進，智能汽車方面，智能車艙商業化持續推進，2022 年交付車型數累計達到20 種以上，交付量按年提升170%，2023年將有至少3款智能駕駛合作新車量產，帶來更廣闊的數據回流。

此外，智慧生活下AI ISP（AI視覺芯片）於11 月份成功試生產，預計23 年量產面市，帶來增量收入。元宇宙商業化繼續推進，SenseMARS平台初步實現了SDK 模式轉向SaaS 化，截至目前已有3 家頭部客戶的SaaS服務上線，預期40% SenseMARS 收入將轉化為可持續的平台服務收入。

美國對中國AI 產業限制具長期趨勢性

招銀國際提到，商湯加大技術儲備，應對中美科技戰升溫，對於美國限制高端GPU出口中國事件，該行引述管理層指，該禁令針對的是中國超算，限制的算力精度標稱值高於現有的商用化AI 應用，短期內對產業影響可控。

同時管理層也明確，美國對中國AI 產業的限制具有長期趨勢性，商湯為此已有多方面儲備，包括成立國產訓練芯片生態聯盟，以及加強AIDC 對國產芯片的適配。

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記者：李哲毅