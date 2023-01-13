【中港通關】畢馬威：恢復通關有助提振香港銀行業　關注未來一年如何縮減開支

▲ 【中港通關】畢馬威：恢復通關有助提振香港銀行業

中港最近實施通關，畢馬威稱，恢復通關及放寬入境限制有助提振香港銀行業，而內地現時的金融改革亦將鞏固香港作為金融中心的地位，但銀行業將持續面臨環球經濟環境的挑戰，如高息口、通脹升溫及縮減開支的需要。

畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，去年底內地放寬防疫限制的消息提振市場，取消入境檢疫安排及出境旅遊限制措施有助邁向復常；香港亦自去年下半年逐步放寬防疫限制，成為市場重要推動力。宋家寧續稱，隨港府在1月取消旅遊限制及社交隔離措施，銀行業界對前景趨於樂觀，憧憬今年内可真正恢復業務。

畢馬威：息口上升增加企業及投資者壞賬風險

畢馬威銀行業高級合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，聯儲局將繼續積極實施以加息遏制通脹的政策，息口上升對不少企業及投資者帶來衝擊，導致壞賬增加。他認爲，淨息差將進一步擴大，並有利銀行業務發展，但香港的經濟環境將會影響銀行的財富管理業務費用收入，隨經濟前景轉淡，銀行業未來一年仍將更加關注如何縮減開支，以降低可持續成本收入比，並提升盈利能力。

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編輯：伍鍵文