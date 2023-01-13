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乖孫大過天！女方家人出錢助換樓　新手父母800萬購盈翠半島

股樓投資 16:12 2023/01/13

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最近樓市氣氛好轉，不少買家趁樓價尚未大幅回升前入市。中原地產黃俊傑說，青衣盈翠半島2座中層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，放盤約半年，初時開價880萬元，最近減至828萬元，經買家議價後，終以800萬元成交，實用呎價15385元，屬市價水平。

黃俊傑透露，買家為一對年輕夫婦，家有新生兒，女方父母主動提出出資助換樓，亦希望幫忙照顧孫兒。新手父母得到家人無限支持後，於是搬入青衣，住近家人。 

資料顯示，原業主於2002年8月以195萬元購入單位，持貨逾20年，現帳面獲利605萬元，單位期內升值約3.1倍。  

延伸閱讀【2023年新盤】119個新盤排隊登場 潛在供應逾4萬伙（附表）【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

盈翠半島 中原地產 二手市場 私人屋苑

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