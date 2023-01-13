乖孫大過天！女方家人出錢助換樓　新手父母800萬購盈翠半島

最近樓市氣氛好轉，不少買家趁樓價尚未大幅回升前入市。中原地產黃俊傑說，青衣盈翠半島2座中層G室，實用面積520平方呎，兩房間隔，放盤約半年，初時開價880萬元，最近減至828萬元，經買家議價後，終以800萬元成交，實用呎價15385元，屬市價水平。

黃俊傑透露，買家為一對年輕夫婦，家有新生兒，女方父母主動提出出資助換樓，亦希望幫忙照顧孫兒。新手父母得到家人無限支持後，於是搬入青衣，住近家人。

資料顯示，原業主於2002年8月以195萬元購入單位，持貨逾20年，現帳面獲利605萬元，單位期內升值約3.1倍。

延伸閱讀【2023年新盤】119個新盤排隊登場 潛在供應逾4萬伙（附表）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映 【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機