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【存款優惠】ZA Bank推美元定存快閃優惠 最高享逾4厘年息

理財智慧 17:36 2023/01/13

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即將踏入農曆新年，ZA Bank宣布推出「美元定期存款快閃優惠」，用戶以新資金開立指定美元定期存款，可享最高4%的優惠年利率。

【加密貨幣】最污染加密貨幣排名 比特幣繼續蟬聯榜首 每年需種4.32億棵樹抵銷其碳排放【下一頁

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

ZA Bank表示，現有ZA Bank 用戶（指在 2023 年 1 月 12 日或之前成功開立 ZA Bank 賬戶之用戶）已在 ZA Bank App 內獲發2張美金新資金定存加息券。他們只需於 2023年1月20日或之前存入指定新資金，並使用加息券2開立美元定期存款，即可享優惠年利率。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終優惠年利率
1個月 USD 2,000 USD 200,000 2023年1月13日至2023年1月20日 0.1% 3.7% 3.8%
3 個月 0.15% 3.85% 4.0%

【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股【下一頁

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撰文：鄭日棱

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農曆新年 定期存款 眾安銀行

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