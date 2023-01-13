【存款優惠】ZA Bank推美元定存快閃優惠 最高享逾4厘年息

即將踏入農曆新年，ZA Bank宣布推出「美元定期存款快閃優惠」，用戶以新資金開立指定美元定期存款，可享最高4%的優惠年利率。

【加密貨幣】最污染加密貨幣排名 比特幣繼續蟬聯榜首 每年需種4.32億棵樹抵銷其碳排放【下一頁】

【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

ZA Bank表示，現有ZA Bank 用戶（指在 2023 年 1 月 12 日或之前成功開立 ZA Bank 賬戶之用戶）已在 ZA Bank App 內獲發2張美金新資金定存加息券。他們只需於 2023年1月20日或之前存入指定新資金，並使用加息券2開立美元定期存款，即可享優惠年利率。

【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

存款期 最低存入新資金 最高存入新資金 新資金定存加息券有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終優惠年利率 1個月 USD 2,000 USD 200,000 2023年1月13日至2023年1月20日 0.1% 3.7% 3.8% 3 個月 0.15% 3.85% 4.0%

【2023年部署】瑞信予恒指今年目標23800點 看好7板塊 農銀另建議增持10港股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱