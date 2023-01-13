  • 23°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 16:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球經濟】IMF籲中國堅持經濟重新開放　料世界經濟衰退可以避免

股市 15:48 2023/01/13

分享：

分享：

【全球經濟】IMF籲中國堅持經濟重新開放　料世界經濟衰退可以避免

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，世界經濟衰退是可以避免的，如果世界最大經濟體美國陷入萎縮，程度也會很溫和。她又敦促中國繼續推進經濟重新開放，中國從「動態清零」防疫政策轉向更正常運行，可能成為今年推動全球經濟成長的單一最重要因素。

格奧爾基耶娃又預計不會大幅下調去年10月作出的全球GDP增長2.7%的預測，並指全球經濟增長可能會在年底前觸底，明年將加速成長。她指，「最重要的是，中國要堅持下去，不要從重新開放中退縮」。

另外，她又表示，通脹仍然頑固，央行遏制價格上漲的工作尚未完成。雖然IMF認為暫時不會發生系統性債務危機，但六成的低收入國家已陷入或瀕臨困境。

同時，她表示，在新冠病毒變種和俄羅斯入侵烏克蘭給全球經濟踩下剎車一年後，俄烏戰爭繼續對投資者和消費者信心產生著負面影響，特別是在歐洲。而戰爭可能的溢出效應是對經濟擴張影響最大的風險，不過這是一個低概率事件。

相關文章：

【全球經濟】IMF料中國經濟面臨艱難一年　全球三分一地區或陷經濟衰退

【全球經濟】惠譽：香港經濟增長具上調空間　料中國GDP今年增長4.1%、短綫對消費活動審慎

【全球經濟】世銀大削2023年全球GDP預測至1.7%　警告存衰退風險

編輯：姚卓然

歐洲 中國 美國 經濟 防疫措施 經濟衰退 基金 國際貨幣基金組織
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美元定期存款】ZA Bank推美元定存快閃優惠　新資金開立定存3個月可享最高4厘

下一篇文章

【波音BA】波音737MAX事隔近4年復飛中國　南航午後創52周高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【美股期貨】道指期貨跌54點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌54點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】騰訊尾市升逾2%　新東方在綫升15%破頂　恒生指數升200點（不斷更新）
【港股市況】騰訊尾市升逾2%　新東方在綫升15%破頂　恒生指數升200點（不斷更新）
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【今日至HOT】新婚兩個月丈夫突猝死｜小西灣居屋突淪為銀主盤
【今日至HOT】新婚兩個月丈夫突猝死｜小西灣居屋突淪為銀主盤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款