▲ 【全球經濟】IMF籲中國堅持經濟重新開放 料世界經濟衰退可以避免

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，世界經濟衰退是可以避免的，如果世界最大經濟體美國陷入萎縮，程度也會很溫和。她又敦促中國繼續推進經濟重新開放，中國從「動態清零」防疫政策轉向更正常運行，可能成為今年推動全球經濟成長的單一最重要因素。

格奧爾基耶娃又預計不會大幅下調去年10月作出的全球GDP增長2.7%的預測，並指全球經濟增長可能會在年底前觸底，明年將加速成長。她指，「最重要的是，中國要堅持下去，不要從重新開放中退縮」。

另外，她又表示，通脹仍然頑固，央行遏制價格上漲的工作尚未完成。雖然IMF認為暫時不會發生系統性債務危機，但六成的低收入國家已陷入或瀕臨困境。

同時，她表示，在新冠病毒變種和俄羅斯入侵烏克蘭給全球經濟踩下剎車一年後，俄烏戰爭繼續對投資者和消費者信心產生著負面影響，特別是在歐洲。而戰爭可能的溢出效應是對經濟擴張影響最大的風險，不過這是一個低概率事件。

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編輯：姚卓然