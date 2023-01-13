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【新春利是封】K11夥拍當代藝術家Micheal Lau 推限量版利是封

理財智慧 15:41 2023/01/13

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農曆新年將至，K11集團本年度與當代藝術家Micheal Lau劉健文合作，推出限量版利是封。

Michael 是當代藝術家及玩具設計師，於2008年獲美國《福布斯》雜誌譽為九十年代創立及引領搪膠人形玩偶潮流的領軍人物。Michael近年開始創作繪畫藝術，特別是以花卉為主題的作品。

利是封的花朵，是他在疫情期間大型繪畫創作，每個花上的明眸，象徵快樂和希望。利是封以超現實風格創作，可延伸或一雙一對拼合出金光閃閃的繁花，寓意美好豐盛，和平富足。禮盒套裝以優惠價188元發售，內含20個利是封及一張心意卡，顧客亦可以優惠價60元購買獨立包裝，內含10個利是封。

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撰文 : 陳玉蓮

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