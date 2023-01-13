【花紅增值】花紅增值大法 最高可賺2900元?

踏入新年，打工仔準備收到一筆可觀的花紅，除了用作獎勵自己，今年如沒有太大的購物慾可以考慮放銀行作定期收息。



平安壹賬通銀行（PAOB）特意調高個人客戶活期存款年利率至2%，給大家提供多一項選擇為年終花紅或新年利是增值，既可輕鬆賺息，又可靈活調動資金應付日常所需，賺取被動收入過肥年！

不論新舊個人客戶，但凡於2023年1月12日至2023年4月30日（「存期」）內存入新資金至PAOB個人銀行戶口，首50萬港元可享2%活期存款年利率，最高可賺取2,900港元利息。如個人客戶已於2022年 11月21日至2023年1月11日期間存入新資金，首50萬港元於2023年1月12日至2023年4月30日自動升級享有2%活期存款年利率。

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