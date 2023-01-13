【3D打印】靠3D打印建4000呎建築　建築師：已完成一半工程

3D打印技術應用越趨廣泛，除了各類製造業、醫療界，現在更套用至建築上。美國有建築師利用3D打印技術，興建一棟兩層高的房屋。

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這項在美國休斯敦（Houston）進行、且需要用到一台超過12噸重的巨型3D打印機的工程，由Hannah設計工作室、Peri 3D Construction和建築工程公司Cive聯合進行。建築計畫為期2年，預計需要花費330個小時的打印時間，才能完成。

Hannah設計工作室聯合創辦人兼建築師Leslie Lok指，在許多州分中，都能找到很多3D 打印的建築。但由於是次需要打印出一間4,000呎、設有3間睡房的兩層高房屋，還是會遇到挑戰，如打印二樓時的結構和物流挑戰。目前，工程已完成近一半，將出售予一個不願透露姓名的家庭買家。

Cive結構工程主管Hikmat Zerbe則表示，3D打印機所噴出的混凝土能抵禦德州近年因氣候變化，而變得更加頻繁和嚴重的颶風、暴風雨等惡劣天氣。雖然混凝土一般都是舊材料，但3D打印混凝土是新東西，希望這項創新技術有朝一日能夠更快、更便宜地，建造更多的住宅。

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責任編輯：殷凱怡

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