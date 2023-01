【英國王室】凱特一語惹遐想 「談話療法唔係人人適用」

英國哈里王子自傳出版,內容大爆王室內部秘聞。王室維持一貫作風,不回應哈里「指控」。王儲威廉與妻子凱特王妃日前出席活動時,當然繼續不回應,但凱特與會面者的一席話引起英國媒體猜測。

威廉(Prince William)與凱特(Princess Catherine)周四(12日)到訪默西賽德郡(Merseyside),探訪當地心理健康慈善團體Open Door。期間,凱特曾與數名用藝術及音樂協助解決心理的青少年對談。

凱特問青少年製作音樂及參與工作坊是否對他們的情緒及人生有幫助,其中一人稱用音樂作媒介比起對話更能表達自己的情緒。

凱特回應稱,

「談話療法並非所有人適用,有多樣化療程十分重要。」(Talking therapies don't work for some people, they're not for everybody. It's so important to have a range of therapies.)