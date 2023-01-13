▲ 【波音BA】波音737MAX事隔近4年復飛中國 南航午後創52周高

波音（美：BA）窄體客機波音737MAX於2019年爆出兩宗致命空難後，中國要求航客公司停飛該機型。外電引述航班數據網站FlightRadar24，事隔近4年，再有737MAX客機獲准在中國內地商業營運。

FlightRadar24顯示，今午12：45出發、由中國南方航空營運的廣州飛往鄭州航班，重新使用波音737MAX機型。南航於2017年11月接收該客機。

雖然內地航空公司早年訂購大量737MAX機型補充機隊，但彭博社指，目前還沒有其他內地航空公司計劃安排Max執飛。

南航午後升幅擴大至半成，最新升5.3%，暫報5.73元，再創逾52周高。

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編輯：麥德銘