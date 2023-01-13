▲ 【金管局前總裁】陳德霖：毋須改變聯滙、籲擴理財通範圍 另料美國加息至5.5厘

金管局前總裁、圓幣錢包科技主席陳德霖今出席一個論壇時被問到聯繫滙率制度，他直指該制度毋須改變，又稱過去三年，地緣政治緊張、2019年下半年社會動盪、疫情對香港的影響，人們都不擔心滙率，若在現時的聯滙制度加入浮動元素，會變得非常複雜，投資者的情緒會出現大波動。

他認為，去年市場出於各種原因超賣人民幣，但相信這情況將會改變，隨着內地經濟前景有所改善，貿易數據會增加，因此人民幣滙價將穩步、穩定，甚至認為可能相對於一些股票有輕微升值趨勢。

香港目前和內地有股票通、債券通等互聯互通機制，陳指這些機制需時成熟，理財通則處於很早期階段，他認為理財通應深化和擴闊範圍，大膽推進較為自由的改革，至少容許個人在香港戶口資金自由進出流動。

另外，陳德霖表示，金融去中心化過往被人過分強調，認為若虛擬貨幣資產市場擴大，而與正式的金融系統有着連結，可能會引起為金融穩定帶來風險的憂慮。

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料美國加息至5.5厘 明年下半年才減息

另外，就美國加息方面，陳德霖相信，美國的高通脹正在緩和，但不會在短期內消失，而由於勞工市場結構出現了變化，認為通脹亦不會降至很低的水平，而美國聯儲局今年續加息，他相信息率升至介乎5至5.5厘後維持一段長時間，2024年下半年才有機會減息。

陳德霖認為，美國勞動力市場結構有變化，招聘人手太難，原因除了人口變化外，有一小比例但取態較為冒險的勞動力退出勞動市場，他們當中很多因不同的原因，對生活和工作有不同的看法，而決定不再投入市場，若有家庭支持，也許他們可以有錢生活，而該小部分的人，即使香港、內地或其他地方都會有。他說：「如果這3%的人有這樣的心態，對勞動力的供應會有很大的影響，因此工資不會很快下降，需要比預期的時間長一些（才會下降）。」

他指過去一段很長的時間，美國以至世界經濟不得不在接近零的無風險利率上蓬勃發展，這意味很多公司借貸亦不用付出實際成本，在以非常低的利率擴張，然而目前利率正回到較為正常的水平，其中一些公司可以生存，而大型科技公司正在縮減規模，因為他們對未來過於樂觀。他直言此趨勢將會持續一段時間，取決於地理位置和一些市場。

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記者：胡學能