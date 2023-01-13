Adidas控Thom Browne間條設計侵權 在美敗訴擬上訴

運動品牌Adidas與美國設計師品牌Thom Browne，長期因間條設計元素互相指控侵權。Adidas早前入稟美國法院正式控告Thom Browne侵權並索償，法院周四（12日）裁定Adidas敗訴，Adidas發言人指考慮上訴。

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兩個品牌10多年前已就條紋設計發生糾紛，Thom Browne管理層當年同意將品牌的3間條設計改為4間條，糾紛告一段落。

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但Adidas於2021年發起訴訟，指控Thom Browne在一系列運動服裝用到間條設計，是以可能導致消費者混淆和欺騙公眾的方式模仿Adidas。

Adidas要求Thom Browne賠償超過780萬美元（約6,084萬港元）。

案件上周於曼哈頓法院開庭審理，Thom Browne品牌創辦人Thom Browne也曾穿著四間條服飾到法院聽審。

辯方代表律師於結案陳詞表示，Adidas是一間運動服裝公司，Thom Browne則是一個時裝品牌，因此相信消費者不會對兩個品牌感到混淆。

律師更形容Thom Browne為時尚界領袖和偶像，被指利用Adidas的商譽來做生意這個念頭無疑是冒犯了他。

律師又指以Thom Browne的奢華定價，根本不會誤以為是Adidas產品。而只有當消費者購買誤以為是該品牌製造的產品，才會對品牌造成傷害。

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Adidas代表律師則聲稱，Adidas自50年代起已使用相關設計，因此消費者如在街上或商店看到Thom Browne的產品，可能會對生產的品牌感到困惑。

陪審團最終裁定Adidas敗訴，指Thom Browne無需為銷售四間條設計產品所產生的利潤，向Adidas作賠償。

Adidas指對判決感到失望，將繼續警惕地執行知識產權，可能會提出上訴。

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責任編輯：鄭錦玲