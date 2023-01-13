▲ 【電動車】比亞迪據報擬年中開始於越南設汽車零部件工廠 投資規模近廿億元

據《路透》引述消息人士指，比亞迪 （01211） 計劃在越南建造汽車零部件工廠，投資規模將超過2.5億美元（約19.5億港元），預計在年中前展開工廠建設。

比亞迪微跌0.2%，報227.8元。

消息人士指，公司正在為越南工廠的選址進行談判，目前尚不清楚比亞迪將在越南生產哪些零部件，以及是否包括電池或電池組。另一消息人士指，比亞迪正在尋求租賃80公頃（200英畝）的工業用地，將其在越南的範圍擴大一倍以上，其電子部門在越南租賃60公頃。

消息人士指，該越南工廠將向在泰國建造的比亞迪電動汽車裝配廠出口零部件。不過，同時越南的業務亦可以服務當地市場，主要是通過為從中國進口的比亞迪汽車提供維修服務和備件。比亞迪拒絕置評。

公司早前於去年9月宣布，將從2024年起在泰國建設一個年產能為15萬輛汽車的電動車組裝廠。報道指，此舉將減少司就電動車對中國的依賴，並深化其在東南亞的供應鏈，作為全球擴張的一部分。

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編輯：姚卓然