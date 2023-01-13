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英國天然氣價格回落 能源費料降至2.4萬以下

環球社會熱點 14:41 2023/01/13

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受俄羅斯與烏克蘭戰爭等因素影響，英國能源費用持續高企。近日有分析指出，隨天然氣價格回落，當地民眾在今年夏天的能源帳單全年平均費用有望跌至2,500英鎊。不過，能源費仍遠高於2021年危機前水平。

英大學工會發起最少18日罷工 料逾7萬人參與 【下一頁】

投資銀行Investec最新預測指出，因近周天然氣批發價格回落，加上天氣回暖及冬季天然氣儲備水平高，估計英國家庭2023年平均能源費用將在7月時降至低於2,500英鎊（約2.38萬港元），至2,478英鎊（約2.36萬港元）。

與咨詢公司Cornwall Insight的7月同期預測約2,800英鎊（約2.66萬港元）相比，費用有顯著回落。但與2021年能源價格危機前每年平均1,200英鎊（約1.14萬港元）比較，開支仍是高出不少。

英國醫院不勝負荷 孕婦急症室輪候5小時後流產 【下一頁】

英國政府的家庭能源費上限全年2,500英鎊保障計劃將於4月屆滿，到時上限將升至3,000英鎊（約2.9萬港元），至翌年3月底為止。同時，英國政府本周亦宣布，為企業提供的能否費用援助亦將在4月起降低。

Investec估計，天然氣價格回落將節省英國庫房開支，保障計劃支出將由30億英鎊（約286億港元）降至23億英鎊（約219億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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