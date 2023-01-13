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【滴滴出行】路透：滴滴逾25款App有望於1月20日重新上架　兩年來的科網監管整治近尾聲

股市 14:21 2023/01/13

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【滴滴出行】路透：滴滴逾25款App有望於1月20日重新上架　兩年來的科網監管整治近尾聲

路透引述消息報道，中國監管部門計劃容許滴滴出行及其相關手機應用程式app，最快於下周重新在本土的應用程式平台上架，反映兩年來的科網監管整治已邁向尾聲。滴滴未有回應有關報道。

滴滴出行自2021年中陷入監管風波，7月9日網信辦指，滴滴旗下「滴滴企業版」等25款App存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，依據《網絡安全法》規定，通知應用商店下架25款app。

網信辦7部門進駐審查、滴滴已下架逾25款App【下一頁】

報道指，滴滴暫停新增用戶及下架app的禁令，將於農曆新年前，即1月20日撤銷，而大約1星期的農曆新年假期，可助滴滴重新吸引新用戶，令其業務發展逐步正常化。

隨滴滴下架app的禁令撤銷，市場相信有助重建私營企業及科網行業的信心，促進經濟活動。

下圖為滴滴被下架的25款app

相關文章： 【滴滴裁員】滴滴出行據報農曆新年前啟動新一輪裁員計劃　涉及數百個職位

相關文章：【滴滴出行】滴滴被罰後仍心驚　據指高層欲引國企股東入局、免遭進一步處罰

編輯：陳韻妍

滴滴出行 網絡保安 中國市場 手機Apps 社交平台 科技戰 經濟 農曆新年 中國
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