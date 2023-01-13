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【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成 美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）
特斯拉Tesla（美：TSLA）繼調低中國內地、日本Model 3和Model Y售價之後，Tesla最新在美國、德國都下調定價。Tesla 美國官網的Model 3和Model Y售價，減價幅度由6%至20%，其中減幅最大是Model Y，達兩成或1.3萬美元。
Tesla股價盤前跌半成，報117.2美元。
另外，Tesla 德國官網Model 3和Model Y售價都下調約一成。Model Y方面，後輪驅動版售價下調9100歐元至44,890歐元，下調幅度為9.76%；Model Y長續航版售價下調2000歐元至54,990歐元，Model Y高性能版售價下調500歐元至64,990歐元。
Model 3方面，後輪驅動版售價下調6000歐元至43,990歐元，下調幅度為12%；Model 3長續航版售價下調5500歐元至53,990歐元，Model 3高性能版下調2500歐元至60,990歐元。
香港方面，Tesla暫未調整兩款車型售價。Tesla近期在全球降價，除了上述地區，還包括韓國、日本、澳大利亞和新加坡降價。
|最新售價（未計當地稅項）
|折合港元價
|後輪驅動Model Y
|香港
|367,100港元
|367,100港元
|中國內地
|259,900人民幣
|301,366港元
|美國
|官網未設有關型號
|德國
|44,890歐元
|379,860港元
|長續航Model Y
|香港
|436,300港元
|436,300港元
|中國內地
|309,900人民幣
|359,343港元
|美國
|52,990美元
|413,854港元
|德國
|54,990歐元
|465,579港元
|後輪驅動Model 3
|香港
|341,200港元
|341,200港元
|中國內地
|229,900人民幣
|266,579港元
|美國
|43,990美元
|343,564港元
|德國
|43,990歐元
|372,446港元
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編輯：麥德銘