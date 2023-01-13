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【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）

股市 17:03 2023/01/13

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【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）

特斯拉Tesla（美：TSLA）繼調低中國內地、日本Model 3和Model Y售價之後，Tesla最新在美國、德國都下調定價。Tesla 美國官網的Model 3和Model Y售價，減價幅度由6%至20%，其中減幅最大是Model Y，達兩成或1.3萬美元。

Tesla股價盤前跌半成，報117.2美元。

另外，Tesla 德國官網Model 3和Model Y售價都下調約一成。Model Y方面，後輪驅動版售價下調9100歐元至44,890歐元，下調幅度為9.76%；Model Y長續航版售價下調2000歐元至54,990歐元，Model Y高性能版售價下調500歐元至64,990歐元。

Model 3方面，後輪驅動版售價下調6000歐元至43,990歐元，下調幅度為12%；Model 3長續航版售價下調5500歐元至53,990歐元，Model 3高性能版下調2500歐元至60,990歐元。

香港方面，Tesla暫未調整兩款車型售價。Tesla近期在全球降價，除了上述地區，還包括韓國、日本、澳大利亞和新加坡降價。

  最新售價（未計當地稅項） 折合港元價
後輪驅動Model Y    
香港 367,100港元 367,100港元
中國內地 259,900人民幣 301,366港元
美國  官網未設有關型號
德國 44,890歐元 379,860港元
長續航Model Y    
香港 436,300港元 436,300港元    
中國內地 309,900人民幣 359,343港元
美國 52,990美元 413,854港元
德國 54,990歐元 465,579港元
後輪驅動Model 3    
香港 341,200港元 341,200港元
中國內地 229,900人民幣  266,579港元
美國  43,990美元 343,564港元
德國 43,990歐元 372,446港元

【ET財智Talk】美國息口快將見頂？ 安柏環球金融雷志海分析重啟經濟下最值博的入市部署！

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編輯：麥德銘

 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 汽車 Tesla
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