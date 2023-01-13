  • 24°C
香港時間 : 2023113日 (週五) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）

股市 14:30 2023/01/13

分享：

分享：

特斯拉Tesla（美：TSLA）繼調低中國內地、日本Model 3和Model Y售價之後，Tesla最新在美國、德國都下調定價。Tesla 美國官網的Model 3和Model Y售價，減價幅度由6%至20%，其中減幅最大是Model Y，達兩成或1.3萬美元

另外，Tesla 德國官網Model 3和Model Y售價都下調約一成。Model Y方面，後輪驅動版售價下調9100歐元至44,890歐元，下調幅度為9.76%；Model Y長續航版售價下調2000歐元至54,990歐元，Model Y高性能版售價下調500歐元至64,990歐元。

Model 3方面，後輪驅動版售價下調6000歐元至43,990歐元，下調幅度為12%；Model 3長續航版售價下調5500歐元至53,990歐元，Model 3高性能版下調2500歐元至60,990歐元。

香港方面，Tesla暫未調整兩款車型售價。Tesla近期在全球降價，除了上述地區，還包括韓國、日本、澳大利亞和新加坡降價。

  最新售價（未計當地稅項） 折合港元價
後輪驅動Model Y    
香港 367,100港元 367,100港元
中國內地 259,900人民幣 301,366港元
美國  官網未設有關型號
德國 44,890歐元 379,860港元
長續航Model Y    
香港 436,300港元 436,300港元    
中國內地 309,900人民幣 359,343港元
美國 52,990美元 413,854港元
德國 54,990歐元 465,579港元
後輪驅動Model 3    
香港 341,200港元 341,200港元
中國內地 229,900人民幣  266,579港元
美國  43,990美元 343,564港元
德國 43,990歐元 372,446港元

相關文章：

【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售

【Tesla減價】Tesla中國減價後更搶手？　Model Y交付日期延長到2至5周

編輯：麥德銘

 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 汽車 Tesla
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【電動車】比亞迪據報擬年中開始於越南設汽車零部件工廠　投資規模近廿億元

下一篇文章

【滴滴出行】路透：滴滴逾25款App有望於1月20日重新上架　兩年來的科網監管整治近尾聲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升148點　滙豐ADR越55關（不斷更新）
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【香港航空】香港航空今年增聘千人兼全體員工加薪　機組人員加薪幾多？　年底運力料恢復至疫情前75%
【今日至HOT】新婚兩個月丈夫突猝死｜小西灣居屋突淪為銀主盤
【今日至HOT】新婚兩個月丈夫突猝死｜小西灣居屋突淪為銀主盤
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【美國經濟數據】美國12月CPI升6.5%符預期　核心CPI升5.7%同樣符預期
【港股市況】滙豐升逾2%　阿里巴巴、騰訊升1%　恒生指數午後升百點（不斷更新）
【港股市況】滙豐升逾2%　阿里巴巴、騰訊升1%　恒生指數午後升百點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌54點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌54點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款