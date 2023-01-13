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【航天員危機】NASA夥俄羅斯發射新聯盟號　接載滯留國際太空站航天員

科技 15:00 2023/01/13

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俄羅斯載人太空船聯盟號（Soyuz）上的航天員，因散熱器持續洩漏冷卻液，一直滯留在國際空間站 (ISS) 。NASA將夥同俄羅斯航天局Roscosmos，發射新的太空船至ISS，以接替聯盟號，SpaceX的太空船亦將作為備用待命。

【拯救飛機】Airbus測試機師輔助功能　緊急時自動改道飛行

綜合外媒報道，聯盟號MS-22載着1名NASA航天員，以及2名Roscosmos航天員，於上年9月21日成功發射升空，並停泊於ISS上，計畫太空生活6個月後（即今年3月）返航。但上月，航天員發現聯盟號MS-22遭隕石擊中，使散熱器洩漏出冷卻液，艙內溫度因而上升，無法再載人飛行。事故不但令原定的太空漫步環節需要取消，更令3名航天員滯留在ISS至今，其安危和回程問題令人擔憂。

NASA和俄羅斯航天局Roscosmos日前宣布，計畫在2月20日向ISS發送名為「MS-23」的替代聯盟號，以便將航天員送回地球。NASA林登・約翰遜太空中心（Johnson Space Center）國際太空站項目經理Joel Montalbano指，他們視聯盟號MS-23為替代太空船，而非救援，並強調「現在，航天員在空間站上是安全的」。

MS-22不載人返航　必要時將徵用SpaceX太空船

是次聯盟號MS-23再不會載人升空，在其到達ISS時，3名在ISS的航天員會將設備從聯盟號MS-22，轉移到新太空船上。然後讓新太空人將3名航天員帶回地球，而有損壞舊的聯盟號MS-22，將在不載人的情況下，照常著陸，以便日後可以檢查其損壞情況及其對性能的影響。

由於SpaceX的Crew-5 Crew Dragon太空船，現正停泊於ISS中。NASA表示，正就此情況與SpaceX聯繫，必要時或會讓航天員乘坐SpaceX的太空船返回地球，但這只是一項應急計畫。

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責任編輯：殷凱怡

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