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【2023展望】渣打：恒指初步阻力處22200點　債市表現料勝股票、現金

宏觀解讀 14:08 2023/01/13

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【2023展望】渣打：恒指初步阻力處22200點　債市表現料勝股票、現金

港股今年升勢凌厲，按去年10月底低位14597點計，累計升幅已近48%。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，受惠政策刺激及市場內地對經濟復甦的憧憬下，港股出現強勁反彈，早前回落至19300點低位時亦見強勁買盤，預計恒生指數在22200點將出現阻力，屆時指數或出現獲利回吐的情況。不過他表示，假若恒指升穿22200點的阻力位，料有機會進一步向下一個主要阻力位25,000點邁進，他同時稱，企業的盈利有望在下半年出現強勁復甦，建議投資者可在19300點水平作出增持。

渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《2023年展望》報告，渣打稱，儘管全球經濟增長放緩有助通脹顯著降溫，但整體通脹仍可能會高過央行可接受的水平，因此該行認爲，聯儲局將於上半年繼續加息，次數或多於一次，惟加息幅度預料在25個基點。另一方面，隨着內地逐步優化流動性限制措施，以及政策上進一步聚焦穩定經濟增長，預期中國經濟將有望回升，預計今年國內GDP將恢復至5%水平。

債市表現料勝股票、現金

報告續指，相比股票和現金，現時債券的收益率水平很可能是2023年的最佳投資機會之一，團隊因而增持（Overweight）債券，當中包括政府債和優質企業債。同時，渣打認爲，投資者可以增持中國股票，因其估值並不昂貴，同時有政策等利好因素的正面支持下，估值的下行空間有限，並且每股盈利增長最高。另外，渣打稱，亞洲美元債亦是另一個具吸引力的資產類別。

渣打：未來6至12個月看淡美元

外匯市場方面，由於渣打認爲，聯儲局將於短期内繼續加息，未來或繼續支持美元的強勢，但未來6至12個月轉為看淡美元，因聯儲局有機會暫停加息周期，預料未來3個月估計美匯指數重上107.6水平，其後因暫停加息周期而令美元調頭向下，未來12個月料跌至100.2關。

至於人民幣走勢，渣打稱，由於内地優化防疫措施及政策紅利等因素，有利資金流入及利好人民幣，惟短期内經濟仍面臨疫情帶來的影響，料未來3個月美元兌人民幣見7.08，其後下半年經濟復甦，將帶動人民幣回升至6.9的水平。

日圓方面，渣打認爲，日本通脹回升或促使央行改變寬鬆政策，未來3個月料美元兌日圓見135（折合每百日圓兌港幣5.785元），未來12個月將跌至127（折合每百日圓兌港幣6.15元）。

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