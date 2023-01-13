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日本政府確認 春夏排放福島核廢水入海

環球社會熱點 14:11 2023/01/13

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日本福島核災後，核廢水處理問題一直備關注。當地政府確認，2023年的春夏兩季開始啟動將核廢水排入大海。同時，政府將為受影響的漁業人士提供500億日圓基金支援。

東京法院判東京電力前高層 就福島核災賠13萬億日圓 【下一頁】

日本政府周五（13日）召開內閣會議後確認，在核設備施工及國際原子能機構（IAEA）的檢查完成後，將在今年春天及夏天前後，啟動把福島核廢水排入大海。

會議亦同意修正案，將新設500億日圓基金（約3.02億港元），向受排出核廢水影響的漁業人士提供援助。內閣官房長松野博一表示，確保核廢水安全及形象受損補償方案已有，往後將聚焦提升實效，亦會聆聽相關人士擔憂並詳細說明情況。

日本最高法院裁定 福島核事故政府無賠償責任 【下一頁】

為確保排出的核廢水安全水平，IAEA同意在排放前﹑期間及完成後提交調查報告，並提供一切所需支援。IAEA亦表示，全球多數核電廠會把核廢水的放射性物質「氚」（tri）及其他放射性物質稀釋至安全含量，再定期排出。

早於2021年4月，日本政府已敲定把核廢水倒入大海的處理方案。東京電力公司去年8月起開始建設排放核廢水設備，但據悉完工日期受天氣及海洋條件影響，或可能延遲完成。

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責任編輯：吳漢培

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