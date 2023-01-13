▲ 【美國加息】中金料聯儲局下月將加息0.25厘 看不到減息必要性、離寬鬆貨幣政策還很遙遠

美國12月消費物價指數（CPI）按年及按季升幅均放緩，中金指，美國通脹回落的趨勢較明確，但能回落至甚麼位置仍有待觀察，但相信通脹放緩或使美國聯儲局放慢加息步伐，預期「聯儲局下次加息幅度將降至0.25厘，但放緩加息不代表轉向寬鬆，我們離真正的『鬆貨幣』還很遙遠」。

中金表示，聯儲局將加息步伐下調至0.25厘是合適的，這樣做有助當局應對不同風險，在抗通脹、穩增長及防範金融風險之間尋找平衡，但即使停止加息，聯儲局仍會保持觀望，政策利率還會在高位停留更久。

「我們沒有看降息的必要性，這意味我們離真正的貨幣寬鬆還很遙遠。」

中金稱，能源價格波動性較大，未來也存在很大不確定性，而且歷史表明中國經濟復甦會拉動能源需求，對大宗商品價格帶來支撐，但今次的拉動效應有多強，暫時仍未清楚。

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編輯：陳韻妍