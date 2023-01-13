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英國醫院不勝負荷 孕婦急症室輪候5小時後流產

環球社會熱點 13:34 2023/01/13

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英國醫院在流感季及罷工潮的影響下不勝負荷，英媒指一名孕婦因身體不適到醫院求醫，但在醫院急症室内輪候5小時後不幸流產。

英國醫院停屍間爆滿 要存放於貨櫃及冷凍裝置 【下一頁】

英國天空電視台引述孕婦丈夫指，其懷孕妻子本身於英國國民保健服務（NHS）醫院任職護士，周二（17日）晚因大量出血和疼痛，前往她任職的醫院急症室求醫。

據悉，起初有一名護士想安排孕婦回家。但孕婦解釋自己是名護士，並提出自己有需要求醫，該名護士才勉强同意她留在醫院等候。

孕婦在急症室等候區流著血和忍受疼痛5小時後，其丈夫詢問情況如何，得知婦科醫生拒絕為孕婦診症，而孕婦繼續輪候急症室醫生這條隊仍要數小時才能看病。

丈夫見孕婦十分痛苦，決定暫時帶她回家休息，但兩人返回家中10分鐘後，孕婦不幸流產。

英格蘭醫院加快病人出院 望紓床位不足 【下一頁】

孕婦丈夫形容他深感憤怒和悲傷，指除了他們以來，仍有其他人都感到無力，包括NHS醫護人員。

涉事醫院信托機構回應指，公營醫療系統目前面臨龐大壓力，醫護工作量也是前所未有地高。醫院明白無論在任何階段失去嬰兒，對家庭而言是會帶來毀滅性打擊，正努力確保醫院能夠提供最好的護理。

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責任編輯：鄭錦玲

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