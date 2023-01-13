【澳門通關】銀娛跌逾1%　澳門旅遊局：目前澳門整體酒店在新春期間訂房達63%、冀臨近春節可達九成

▲ 【澳門通關】澳門旅遊局：目前澳門整體酒店在新春期間訂房達63%、冀臨近春節可達九成

據澳門電台報道，旅遊局代局長程衛東指，目前澳門整體酒店在新春期間訂房有六成三，相信臨近春節，酒店訂房比率將更高，有機會達九成。

濠賭股回吐，銀娛 （00027） 跌1.7%，報52.3元；澳博 （00880） 跌1%；美高梅 （02282） 跌0.8%，而金沙中國 （01928） 微升0.2%，報28.15元。

程衛東表示，澳門推出的新春節日活動和優惠措施，反映良好，當中向甶澳門過夜的香港旅客贈送回程船票或巴士票今日 （13日） 起實施，將吸引更多港客來澳，預期春節訪澳港客，較之前估計的日均 1萬人次為多。他又稱，內地團客來澳估計短期內恢復，希望在春節前後重啓。

程衛東表示，澳門旅遊業逐步復甦，業界人手亦出現緊張情況，旅遊局將與勞工局及業界商討，希望吸納疫情前流失的人手重投旅遊業。

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編輯：姚卓然